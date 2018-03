Minister Hoekstra wil strengere regels voor beursgang van cryptovaluta

Minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) wil strengere regels voor ICO’s – beursgangen van nieuwe digitale valuta. Vaak blijkt er bij deze initial coin offerings sprake van fraude, hacks of oplichting door piramidespelen. Beleggers zouden dezelfde bescherming moeten hebben als bij een reguliere beursgang.

Dat is niet haalbaar met de huidige regels, stelt Hoekstra in een brief die hij donderdag aan de Tweede Kamer stuurde. Hoekstra streeft naar Europese aanpak maar zegt dat Nederland een “voortrekkersrol” wil vervullen. Ook Duitsland en Frankrijk willen de “onvolwassen” markt beter reguleren. Cryptovaluta als bitcoin vallen niet onder toezicht en worden gebruikt om geld wit te wassen. Hoekstra pleit ervoor om omwisselplatforms voor cryptovaluta en aanbieders van digitale portemonnees te registeren en hen te verplichten ongebruikelijke transacties te melden. (NRC)