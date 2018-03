Miljoenen Spaanse vrouwen staken voor gelijke behandeling

Zo’n 5,3 miljoen vrouwen hebben donderdag in Spanje hun werk neergelegd om tijdens Internationale Vrouwendag aandacht te vragen voor ongelijke behandeling. Dat hebben Spaanse vakbonden laten weten aan de krant El Mundo. Vrouwen in Spanje en elders in de wereld gingen de straat op om te protesteren tegen onder meer vrouwengeweld en ongelijke lonen.

Sommige vrouwen in Spanje staken 24 uur lang. Het is volgens persbureau AP voor het eerst dat enkel vrouwen in Spanje een dag lang het werk neerleggen. Op tientallen plekken in het land zijn of worden demonstraties gehouden, zoals in Barcelona en Madrid. Feministische organisaties riepen alle vrouwen op om te staken, onder het motto ‘Als wij stoppen, stopt de wereld’.

‘Veel huiselijk geweld’

Volgens NRC-correspondent Koen Greven wordt de achterstelling van vrouwen een steeds groter thema in Spanje. “Dat komt onder meer doordat er heel veel huiselijk geweld is tegen vrouwen, soms met dodelijke slachtoffers. De regering probeert daar al jaren iets aan te doen, maar dat gaat moeizaam.” Ongelijke behandeling van vrouwen is volgens Greven heel diep in de Spaanse samenleving verankerd.

“Premier Mariano Rajoy gaat ook heel onhandig met dit onderwerp om”, vertelt Greven. “Laatst werd hem een vraag gesteld over ongelijke beloning van mannen en vrouwen, waarop hij aangaf dat hij daar niet over wilde praten.” Greven stelt dat vrouwen de ongelijkheid niet langer pikken, ook als gevolg van de wereldwijde aandacht voor ongelijke behandeling van vrouwen.

‘Ik wil een baan’

Ook in het Pakistaanse Karachi gingen vrouwen de straat op, waar geprotesteerd werd tegen aanvallen met zuur, waardoor vrouwen voor hun leven verminkt raken. Pakistaanse vrouwen worden soms aangevallen als zij weigeren om met een man te trouwen. In de Kosovaarse hoofdstad Pristina hielden vrouwen borden omhoog met teksten als ‘Ik wil een baan’ en ‘Wij marcheren, we vieren niet’.

In de Indiase hoofdstad New Delhi gingen honderden vrouwen de straat op om te protesteren tegen onder meer seksueel misbruik en discriminatie op de arbeidsmarkt. Verder waren er demonstraties in onder meer China, Mexico, Zuid-Korea en op de Filipijnen.