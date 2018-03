Meer plannetjes en minder debatdeelnemers

Ministers willen nog snel voor de verkiezingen nieuws maken met niet altijd nieuwe, uitgewerkte of realistische plannen. Het CDA probeert de stad terug te veroveren. En Asscher parodieert de debatangst.

BALLONNEN: Met nog minder dan twee weken tot de gemeenteraadsverkiezingen is de periode van ingestoken plannen en plannetjes aangebroken. Voor zorgminister Hugo de Jonge (CDA) is het twee keer raak vandaag. In de Volkskrant neemt hij een voorschot op het afschaffen van de gehate vijf-minutenregistraties voor wijkverpleegkundigen. Bij de NOS herlanceert hij een Pact voor de Ouderenzorg met het bedrijfsleven. Zo oppert hij dat kassamedewerkers van de supermarkt moeten gaan signaleren of een oudere dement wordt of eenzaam is. Hoe dat moet uitpakken weet ook de minister nog niet, want dit is “een startpunt, niet een eindpunt”, aldus De Jonge, niet voor het eerst. In De Telegraaf mag staatssecretaris Mark Harbers (VVD) drie pagina’s lang vertellen over zijn wens om asielzoekers de grens over te zetten naar buurlanden. Dat mag alleen niet in Europa. En Ferd “helemaal klaar mee” Grapperhaus (CDA) gaat namens Justitie roekeloos rijgedrag zwaarder bestraffen.

MINI-BUMA’S: Het CDA doet het - al dan niet dankzij de lage opkomst - altijd goed bij lokale verkiezingen, maar leek zich erbij neergelegd te hebben dat dat succes buiten de grote steden ligt. Nu blijkt dat de lijsttrekkers in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht de afgelopen jaren door de partijtop begeleid zijn om het imago van plattelandspartij af te schudden. NRC trok op met Diederik Boomsma, Sven de Langen, Karsten Klein en Sander van Waveren en zag dat zij, à la Buma, de ‘gewone Nederlander’ omarmen en campagne voeren rond identiteit en gemeenschapszin. Nog kleiner worden in steden zou voor het CDA “een ramp” zijn. Bij zetelverlies in Amsterdam verdwijnt de partij zelfs uit de gemeenteraad.

DEBATANGST III: In Amsterdam is debatangst geen rechts fenomeen (Wilders, Baudet). Sylvana Simons (Bij1) durft niet met Annabel Nanninga (FvD) in discussie wegens “de normalisering van etnonationalisme”. Het tekent volgens columnist Tom-Jan Meeus de verbetenheid waarmee politici bereid zijn te winnen. Afzeggen, schelden en elkaar van de vreselijkste dingen betichten zijn in campagnetijd kennelijk allemaal geoorloofd. Maar parodiëren gelukkig ook. Het NRC-panel van politieke insiders vindt het overigens slim van Baudet dat hij het radiodebat van morgen ontloopt.

REFERENDUMVERTRAGING: Waar blijft de donorwet, wil de Eerste Kamer weten. Op 13 februari werd de wet aangenomen en bijna een maand later is die nog niet gepubliceerd. Is het ministerie nog op zoek naar het geld om de uitvoering te betalen, of komt het misschien omdat het wil vermijden dat er nog een referendum over kan worden afgedwongen? Nu de senaat eerst nog deskundigen gaat horen over het afschaffen van de volksraadpleging, kunnen die nog tot diep in april worden aangevraagd. De poging om er één te houden over de wet-Hillen strandt vandaag, meldt 50Plus, dat het initiatief nam om de belastingkorting voor mensen met een afbetaald huis te behouden. Dat de partij de benodigde handtekeningen niet haalt, ligt volgens Henk Krol aan iedereen behalve aan hem of aan het feit dat de afschaffing maar een beperkt aantal, rijke, huizenbezitters raakt.

QUOTE VAN DE DAG:

“Ik heb me nog nooit zo hulpeloos gevoeld. Je voelt je al heel erg klein en kwetsbaar en dan blijft de deur letterlijk dicht. Ze hebben me daarna met zonnebril zien lopen. Niemand heeft ooit gezegd: gaat het wel met je? Niemand!’”

PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul vertelt in het AD hoe buren niet reageerden toen zij hulp zocht omdat haar ex haar in elkaar sloeg.