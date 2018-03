Maximale celstraf voor 14-jarige die ouders doodstak

De jongen uit het Friese dorp Katlijk die op 14-jarige leeftijd zijn ouders doodstak, is veroordeeld tot twaalf maanden jeugddetentie en jeugd-tbs. Dat heeft de rechter in Leeuwarden donderdag bepaald. Het is de langste celstraf die de kinderrechter aan 12- tot 15-jarigen kan opleggen.

De uitspraak komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie. In september werden de 63-jarige vader en 62-jarige moeder van de jongen dood aangetroffen in een woonboerderij. Hun zoon werd direct aangemerkt als verdachte.

De rechter oordeelde dat de jongen lijdt aan een ontwikkelingsstoornis en een depressie, waardoor hij ten tijde van de moord niet in staat was om hulp te vragen. De rechter acht de 14-jarige daarom verminderd toerekeningsvatbaar. Wel rekent de rechtbank het de jongen zwaar aan dat de oudere kinderen in het gezin moeten leven met de kennis dat hun broertje hun ouders heeft gedood.

Ontsnappen

Een aantal dagen na de vondst van de lichamen bekende de jongen dat hij zijn ouders met meerdere messteken om het leven had gebracht. De jongen verklaarde dat hij uit zijn thuissituatie wilde “ontsnappen”. Hij sprak met meerdere mensen over zijn plan om zijn ouders te vermoorden. Ook sleep en testte de jongen het mes waarmee hij zijn ouders om het leven bracht en zocht hij naar een vluchtadres.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Het gezin was niet bekend bij hulpverleningsorganisaties, zei burgemeester Tjeerd van der Zwan van Heerenveen in september. De 14-jarige, de jongste van drie kinderen, was nooit eerder in aanraking geweest met justitie of politie.

De dubbele moord zorgde voor een enorme schok in Katlijk maar zorgde ook in de rest van Nederland voor veel ongeloof. Nog nooit eerder stond in Nederland een minderjarige terecht voor moord op allebei de ouders, schrijft de Leeuwarder Courant donderdag.