Londen legt jonge Saoedische kroonprins in de watten

Eindelijk zette die nieuwe sterke buitenlandse leider voet op Britse bodem. Telkens werd het bezoek uitgesteld. Er werd gefluisterd dat hij geen zin had in demonstraties en kritiek op zijn beleid. Toch kwam hij. Tot opluchting van premier Theresa May, want een goede zakelijke band is belangrijk, zeker straks, na de Brexit. Donald Trump? Nee. Het gaat om Mohammed bin Salman, de 32-jarige kroonprins van Saoedi-Arabië.

Woensdag deed ‘MBS’ waar Trump zo naar verlangt: op audiëntie komen bij koningin Elizabeth II. Doorgaans is zo’n eer weggelegd voor gelijken in rang: het Britse staatshoofd dient andere staatshoofden te ontmoeten, niet bijna zestig jaar jongere prinsen. Het is duidelijk: de Britten willen MBS in de watten leggen.

May sprak van „een historisch bezoek”. Britse diplomaten zien het als een opsteker dat MBS tijdens zijn eerste buitenlandse reis als machtige kroonprins het Verenigd Koninkrijk als eerste westerse land aandoet.

De wederzijdse belangen zijn groot. De Britten leveren al decennia voor miljarden wapens, straaljagers en bommen aan Saoedi-Arabië. Het Britse defensieconcern BAE Systems teert voor een deel op deze lucratieve contracten, waarvoor door de jaren heen ook miljarden aan smeergeld is betaald aan diverse leden van de Saoedische koninklijke familie. Riad meent de wapens nodig te hebben om zijn positie in een tumultueuze regio – vooral tegen Iran – te verdedigen.

De ontvangst van MBS is een evenwichtsoefening. Oppositiepartij Labour wijst op de oorlog in Jemen, waar de Saoedische luchtmacht bombardementen uitvoert. „Het VK levert niet alleen méér wapens sinds het begin van de oorlog, maar Britse militairen adviseren de Saoedische luchtmacht”, zei Labourleider Jeremy Corbyn. „Er is dus sprake van directe Britse betrokkenheid.”

May zal haar zorgen over de humanitaire crisis in Jemen overbrengen, verzekerde haar woordvoerder. Dat wil zij doen tijdens een ontmoeting op Chequers, haar buitenverblijf. Ook zal de mensenrechtensituatie in Saoedi-Arabië zelf aan bod komen.

De kans is groot dat die kritiek fluweelzacht gebracht wordt. De Britten hopen dat staatsoliebedrijf Aramco voor Londen kiest bij zijn beursgang. Dit zou een belangrijk signaal zijn dat Londen, ondanks de Brexit, de aantrekkelijkste kapitaalmarkt heeft. Ook willen ze hun kennis (onderwijs, cultuur, defensie) vaker slijten aan Saoedi-Arabië. Ze hebben nog twee dagen om MBS te overtuigen.