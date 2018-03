Telecomaanbieder KPN verkoopt de Amerikaanse dochter iBasis, dat internationele verbindingen levert, aan het Franse Tofane. KPN wil zich concentreren op de Nederlandse markt. Er werken 280 mensen bij iBasis in Boston en de omzet daalde in 2017 met 30 procent tot 705 miljoen euro. Het overnamebedrag is niet bekend. (NRC)