Kinderboekenuitgeverij Querido wordt toch verkocht

De geplaagde kinderboekenuitgeverij Querido Kinderboeken wordt alsnog verkocht aan uitgeversgroep Singel Uitgeverijen. Dat hebben Singel Uitgeverijen en de huidige eigenaar WPG donderdagavond bekendgemaakt.

Met de verkoop komt een einde aan de onrust van het afgelopen halfjaar, die leidde tot een leegloop bij de meest prestigieuze kinderboekenuitgeverij. Nu Singel Querido overneemt, keren de voormalige redactie en vele auteurs, die vertrokken toen een overname van de baan leek, terug bij de kinderboekenuitgeverij. Met deze verkoop krijgen zij alsnog hun zin.

Leegloop

Zestig kinderboekenschrijvers en illustratoren kondigden dit najaar hun vertrek bij Querido aan, onder wie gezichtsbepalende auteurs als Guus Kuijer, Toon Tellegen, Edward van de Vendel en de erven van Annie M.G. Schmidt en Fiep Westendorp. Zij volgden toen de voltallige redactie, die ontslag nam uit onvrede over de koers die eigenaar WPG het bedrijf oplegde. De redactie vond onderdak bij de nieuwe uitgeverij Emanuel, gefinancierd door de onafhankelijke Utrechtse uitgeverij Blossom Books. De exploitatierechten van bestaande boeken bleven echter bij het leeggelopen Querido Kinderboeken.

Met hun vertrek probeerden de schrijvers een verkoop te forceren van Querido Kinderboeken aan Singel Uitgeverijen. Daar hóórde de kinderboekenuitgeverij, vonden zij: onder Singel valt ook de historisch verwante volwassenenuitgeverij Querido, dat in 2014 werd overgenomen van WPG. Destijds wilde WPG de kinderboekenuitgeverij nog niet verkopen.

Overnamebedrag onbekend

In september 2017 staakte WPG nieuwe overnamegesprekken, maar de verkoop komt er nu alsnog. Onderhandelingen tussen WPG-topman Patrick Swart en directeur Paulien Loerts van Singel werden in december hervat, met behulp van een mediator. Het bedrag dat Singel Uitgeverijen aan WPG en Blossom Books betaalt voor de overname is niet bekendgemaakt. Per 1 april keert de opgestapte redactie terug in het pand van Singel Uitgeverijen. Vanaf 1 juli vallen de kinderboekenuitgeverij en de volwassenenuitgeverij weer beiden onder de naam Querido. Naar verwachting zullen bij de ‘noodoplossing’ Emanuel geen boeken verschijnen.

Schrijver Edward van de Vendel, die namens de vertrokken kinderboekenschrijvers spreekt, noemt de overname „fantastisch nieuws”. Hij is blij „dat Querido terug is waar het historisch hoort: bij Querido”. Directeur WPG Kindermedia, Dieneke Kuijpers, noemt de overname in een persbericht een „mooi resultaat” van de onderhandelingen en „een goede oplossing voor alle partijen”.