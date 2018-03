Juist de verven en lakken van Akzo hebben het lastig

Voor de laatste keer heeft AkzoNobel (14,5 miljard euro omzet, 46.000 werknemers) de jaarcijfers gepresenteerd als verf- én chemieconcern. Het beeld dat daaruit naar voren komt: een kwakkelende verfdivisie en bloeiende chemietak, terwijl die juist wordt afgestoten.

De verfdivisie van AkzoNobel, die onder meer decoratieve verven maakt en lakken voor de industrie en scheepvaart, worstelt al langer met hoge grondstoffenprijzen en malaise in de olie- en gassector. Die „tegenwind”, zoals het bedrijf het noemt in het persbericht, is in het laatste kwartaal van vorig jaar niet afgenomen. Het resultaat: een gelijkblijvende omzet en een daling van de brutowinst met 2 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Dan de chemietak, die naar verwachting in april wordt verkocht of afgestoten via een beursnotering. Deze divisie zag de omzet juist met 5 procent stijgen, terwijl de brutowinst met 40 procent toenam. De chemietak produceert onder meer zouten, chloren en polymeren die vervolgens weer worden verwerkt in producten uiteenlopend van softijs tot behangplaksel, van cosmetica tot plastics. Er zijn nog 4 kopers in de race voor het bedrijfsonderdeel dat wereldwijd 9.000 werknemers heeft, waarvan ruim 1.600 in Nederland.

PPG

Hoewel de verf- en lakkendivisie dus kampt met moeilijke marktomstandigheden, houdt AkzoNobel vast aan de ambitieuze doelstellingen voor 2020 die het in april van vorig jaar heeft geformuleerd. De onderneming mikt onder meer op een jaarlijkse omzetgroei van 4 procent en verhoging van de winstmarge van rond de 10 procent nu naar 15 procent in 2020. Deze strategie, inclusief de voorgenomen afsplitsing van de chemietak, was een reactie op de ongewenste overnamepoging van de Amerikaanse branchegenoot PPG. Zonder PPG zijn we beter af, was de boodschap voor aandeelhouders die een overname door de Amerikanen wel zagen zitten.

Beleggers en analisten zijn echter sceptisch over de haalbaarheid van de doelstellingen. De beurskoers van AkzoNobel schommelt al maanden rond de 78 euro, hoger dan vóór de interesse van PPG maar aanzienlijk lager dan de 96 euro die de Amerikanen bereid waren te betalen.

„De goegemeente van analisten en beleggers heeft grote moeite met die doelstellingen”, zei analist Jos Versteeg van zakenbank InsingerGilissen donderdagochtend op BNR Nieuwsradio.