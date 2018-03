‘Zozo. Zozo. Dus jij hebt je buurvrouw geholpen met de boodschappen? Nu vind jij jezelf natuurlijk een hele piet hè? Nou, ík loop mijn oude buurvrouwtje deze week gewoon voorbij hoor. Denk je nou écht dat je iets oplost door je buurvrouw een keer te helpen met haar boodschappen? Als jij echt iets wil doen word je vrijwilliger in het bejaardentehuis. Weet je hoeveel arme oude mensen dáár zitten? Weet jij überhaupt wel hoeveel mensen er eenzaam zijn? Het is dweilen met de kraan open. Behalve in het bejaardentehuis, want daar mogen ze niet douchen. Als jij je echt nuttig wil maken ga je mensen wassen. En dan spreek ik je wel weer.

Maar nee hoor. Jij wil mooie sier maken. Eenzame mensen zijn er altijd al geweest. De eenzamen die ik ken zijn dolgelukkig. Maar daar weet jij niets van. Praat niet over waar je niets van weet. Wat denk je dat er met de eenpersoonsmagnetronmaaltijden gebeurt als er geen eenzamen meer zijn? Weet je wel hoeveel mensen er in de eenpersoonsmagnetronmaaltijdsector werken? Dan zijn die straks allemaal hun baan kwijt. Daar zitten óók eenzame mensen tussen hoor. Zijn ze én eenzaam én werkloos. Wil jij dat op je geweten hebben? Om nog maar te zwijgen over het banenverlies in de boodschappenthuisbrengbranche als iedereen ineens voor iedereen boodschappen moet gaan lopen doen.

Het is dweilen met de kraan open. Behalve in het bejaardentehuis, want daar mogen ze niet douchen

Ik betaal liever meer belasting zodat de overheid dit soort zaken kan regelen. Dat ga jij echt niet in je eentje redden hoor. Of dan help je er hier één maar dan blijft het probleem in Oost-Europa gewoon bestaan hoor. Doe jij niets aan. En zeker zelf wel in gezelschap op je telefoon zitten hè? En verder nooit eens een praatje maken met een vreemde in de bus? Ga daar gewoon eens een keer kijken. In de bus. Zitten zoveel eenzame mensen in. Maar daar sta jij helemaal niet bij stil hè? Jij denkt alleen maar aan jezelf.

Blijf jij maar lekker in je bubbel in je eigen straat zitten met je eigen kleine eenzame oude buurvrouw. En je maar goed over jezelf voelen hè? Nou, ik ben er om jou te vertellen dat jij helemaal niet bijzonder bent. Want je denkt geen seconde aan weeskinderen hè? Nee. En heb je al iets gedaan aan de positie van vrouwen in het Midden-Oosten? Ook niet hè? Ga je daar dan ook allemaal boodschappen voor lopen kopen? Doe liever wat aan wensballonnen. Zéér gevaarlijk voor mens en dier. Hoeveel huizen er niet zijn afgefikt door die brandende kutwensen van al die kutmensen. Ik mag van geluk spreken dat het bij mij alleen de zolder was. Allemaal wensen voor zichzelf! Waarom denkt iedereen toch alleen maar aan zichzelf? Ik denk nóóit aan mezelf. En ik heb niemand nodig. Het is nu twee jaar geleden dat ik gescheiden ben en ik kan het iedereen aanraden. Heerlijk elke avond lekker kaarsje aan, Flikken Maastricht of een andere topserie. Wie maakt me wat? Jij zeker niet. Rot op hoor. Als ik zin heb om mijn oude kromme buurvrouw voorbij te lopen met al haar zware tassen, DAN DOE IK DAT.”