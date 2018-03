Indiase architect Balkrishna Vithaldas Doshi wint Pritzker Prize

De Pritzker Prize, de zelfbenoemde Nobelprijs voor architectuur, gaat dit jaar naar de Indiase architect Balkrishna Vithaldas Doshi (1927). Doshi begon zijn carrière bij Le Corbusier in Parijs, waar hij van 1950 tot 1954 werkte. In 1954 keerde hij terug naar India om in Ahmedabad Le Corbusiers gebouw voor textielfabrikanten tot een goed einde te brengen.

Begonnen als brutalist

Zijn eerste gebouw als zelfstandig architect is het Instituut voor Indologie in Ahmedabad uit 1962, dat geheel in de geest van de naoorlogse Le Corbusier, een ‘brutalistisch’ gebouw is. In latere werken maakt hij zich steeds meer los van zijn leermeester. Zo sluit zijn buurt met goedkope woningen in Aranya uit 1983 meer aan op de locale, traditionalistische architectuur dan op het brutalisme van Le Corbusier.

De Pritzker Prize, een inititiatief van de Amerikaanse Hyatt Foundation, wordt sinds 1979 ieder jaar toegekend. De eerste prijswinnaar was de Amerikaan Philip Johnson. Latere prijswinnaars zijn onder anderen Frank Gehry (in 1989), Rem Koolhaas (in 2000) en Zaha Hadid (2004).