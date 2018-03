Hou je kop, koffiebekertje!

Wat wíj nou weer hebben bij NRC: nieuwe kartonnen koffiebekertjes. Nou zult u zeggen: Nou en? Maar er is iets met die bekertjes: er staan hele rare teksten op. Er zijn vier verschillende: ‘Hou me vast’, ‘Ik hoor bij jou’, Blijf bij me’ en ‘Wij zijn ’n setje’. Sinds de bekertjes er zijn, kijkt de ene helft van de collega’s heel broeierig en de andere helft heel ongelukkig.

Ja die Douwe Egberts. Je moet maar durven. Net nu in het #MeToo-tijdperk overal de gedragsregels op de werkvloer worden aangescherpt, komt de ouwe koffie- en theegigant met pikanterieën op z’n bekertjes die verder gaan dan menig tekst op een wc-deur.

En Douwe Egberts blijkt dus niet de enige te zijn! Via Twitter reageerden mensen die bekertjes op hun werk hebben met teksten als: ‘Ik ben heet’, ‘You look great’, en ‘Take life one cup at a time’ – wat trouwens ook de reclametekst van een seriemoordenaar zou kunnen zijn. Het wachten is op bekertjes met ‘Bij jou of bij mij’, ‘Dat zei mijn vrouw vannacht ook’ en, zoals iemand op Twitter opperde: ‘Lepeltje lepeltjes’.

Ik vraag me vooral af: waarom. Waarom moet er een tekst op een bekertje? Douwe Egberts wil er misschien mee vertellen dat we de bekertjes vaker moeten gebruiken om afval te besparen – dat hoop ik tenminste – maar zou dat echt aanslaan op deze manier? Ik heb collega’s die juist dóór de teksten de bekertjes in blinde woede door het pand smijten, iemand op Twitter meldde dat hij nachtmerries heeft sinds hij een bekertje met ‘Ik hoor bij jou’ erop weggooide en als ik bezoek heb op de krant, durf ik geen thee of koffie meer aan te bieden.

Er zijn ook bekertjes met ‘Ik ben heet’. What’s next? Bekertjes met ‘Bij jou of bij mij’?

Maar het kan nóg erger. Zo zijn er ook bekertjes met ‘Creativi-tea’ erop (als je creatiever wil worden kan je trouwens beter whisky drinken dan thee), ‘Life begins after coffee’ (ik dacht na de conceptie), ‘Taste coffee, taste life’ (als je slechte koffie hebt, heb je dus ook een rotleven), of ‘Goedemorgen’ – wat mij best lastig lijkt als je ’s middags een kopje thee wil.

Of wat dachten jullie van tekstparels op bekertjes als ‘Maak er een mooie dag van’, ‘Stay positive’, ‘Think happy thoughts’, ‘Believe you can’ of ‘Echt genieten’. Als je die op een nuchtere maag leest krijg je toch meteen de neiging om alle mensen in een straal van 10 kilometer met een fonduevork door de kokende olie te trekken.

Ik tenminste wel.

Want er zijn dus ook nog theezakjes met teksten, hè. Die kosten me al tien jaar van mijn leven. Dan haal je nietsvermoedend een theezakje uit de wikkel en dan vraagt zo’n kreng ‘Waar zie je jezelf over vijf jaar’, of ‘Waar ben je het meest bang voor’. Je zou bijna willen dat er bekertjes met ‘Flikker op, theezakje’ bestonden.

Lieve koffie- en theebedrijven, ik wil graag duidelijk zijn: hou op. Ik wil geen teksten op mijn koffie- of theebenodigdheden. Ik wil koffie drinken uit een spierwit stenen kopje in een barretje in Italië op een zonovergoten plein en als dát niet haalbaar is, wil ik vooral rust.

Een deurmat die ‘welkom’ zegt, oké. Maar bij koffiebekertjes en theezakjes trek ik de grens. Die moeten gewoon hun kop houden. Vooral die van Douwe Egberts, vooral voor 10 uur ’s ochtends. En zéker op mijn werk.

Taaltips via @Japked op Twitter.

Japke-d Bouma vroeg op Twitter bij wie op het werk er ook tekstjes op de koffiebekertjes staan. Deze foto’s kreeg ze als reactie toegestuurd.