GroenLinks A’dam wil ‘geen marsorder van Klaver’

Móét GroenLinks meebesturen in Amsterdam? Lokaal lijsttrekker Rutger Groot Wassink voelt geen druk door uitspraken van partijleider Jesse Klaver over de ambities van hun partij. Dat zegt Groot Wassink in een dubbelinterview met de lokale D66-leider Reinier van Dantzig, dat zaterdag in de Amsterdam-bijlage van NRC verschijnt.

Klaver zei op het partijcongres vorige maand aan: „We gaan in honderd gemeenten besturen, waaronder de vier grote steden.” Betekent dat een inperking van de manoeuvreerruimte die GroenLinks heeft bij de coalitieonderhandelingen, na de verkiezingen van 21 maart? Groot Wassink: „Ik ben daar vooraf niet in gekend. Ik voel dat niet als een marsorder. Zo doen we dat niet in Amsterdam.”

En als hij de dag na de verkiezingen een telefoontje uit Den Haag krijgt? Groot Wassink: „Ik geloof niet dat ik op 22 maart telefoontjes uit Den Haag zal opnemen.”

GroenLinks behaalde in 2014 in Amsterdam zes zetels, begon voortvarend aan onderhandelingen met D66 (14 zetels), maar haakte af toen de VVD (6 zetels) aanschoof en eisen stelde waar D66 mee instemde.

Besturen in 100 gemeenten zou voor GroenLinks een ruime verdubbeling betekenen. Van de vier grote steden zat de partij na 2014 alleen in het college van Utrecht.