Kunstenaar Erik van Lieshout ontvangt Heinekenprijs

De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst 2018 is toegekend aan Erik van Lieshout. De Rotterdamse beeldend kunstenaar ontvangt 100.000 euro, waarvan de helft is bestemd voor een publicatie of tentoonstelling. Van Lieshout (1968) krijgt de prijs vanwege „het radicale, persoonlijke en confronterende karakter van zijn werk”.

Van Lieshout is opgeleid aan de Academie voor Kunst en Vormgeving in Den Bosch en Ateliers ’63 in Haarlem. Hij maakt tekeningen, collages, sculpturen en video’s, die hij vaak presenteert in zelf gebouwde, provisorische bioscoopjes. In die video-installaties gaat Van Lieshout onder meer het gesprek aan met zwervers, drugsverslaafden, neo-nazi’s en bewoners van achterstandswijken. Daarbij spaart de kunstenaar ook zichzelf niet. Even openhartig vertelt hij over zijn eigen angsten, frustraties en verliefdheden.

In 2003 was Van Lieshout een van de kunstenaars die Nederland vertegenwoordigde op de Biënnale van Venetië. Voor Manifesta 10 (2014) in St. Petersburg leefde hij twee maanden lang in een kelder onder de Hermitage, samen met zo’n zeventig zwerfkatten. De film The Basement, die het resultaat was van het verblijf, sneed omstreden onderwerpen aan als homorechten in Rusland, de inname van de Krim, censuur en Pussy Riot. Op de Kochi-Muziris Biennale in India stelde Van Lieshout zichzelf vorig jaar drie maanden tentoon, samen met twee geiten. Ook daar praatte hij met de bezoekers over beladen politieke en religieuze thema’s.

De Heinekenprijs is de grootste beeldende kunstprijs van Nederland en wordt sinds 1988 iedere twee jaar uitgereikt aan een in Nederland wonende en werkende kunstenaar. Alfred Heineken heeft de prijs ingesteld, de Stichting Alfred Heineken Fondsen financiert het prijzengeld.

Eerdere laureaten waren onder anderen Peter Struycken, Mark Manders, Barbara Visser, Daan van Golden en Aernout Mik. Van Lieshout krijgt de prijs op 27 september uitgereikt.