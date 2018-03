Duitse justitieminister Heiko Maas naar Buitenlandse Zaken

Ook Duitsland krijgt, net als Nederland, een minister van Buitenlandse Zaken met betrekkelijk weinig internationale ervaring. Heiko Maas (SPD), de huidige minister van Justitie, zal zijn partijgenoot Sigmar Gabriel opvolgen als het vierde kabinet-Merkel woensdag in Berlijn wordt beëdigd.

Maas (52) geniet binnen de sociaal-democratische SPD veel krediet. In de afgelopen kabinetsperiode was hij van de SPD-bewindslieden de meest uitgesproken en regelmatige criticus van de sterke groeiende anti-immigratiepartij AfD. Zijn politieke loopbaan is Maas begonnen in het kleine Saarland aan de Franse grens, waar hij twee keer een ministerspost in de deelstaatregering bekleedde (Milieu en Verkeer, en Economie en Arbeid).

Maas was de drijvende kracht achter een omstreden wet tegen haatzaaien en nepnieuws op sociale media. De wet, die vorig jaar door de Bondsdag werd aangenomen, bepaalt dat sociale netwerken met minstens 2 miljoen gebruikers onrechtmatige teksten binnen 24 uur verwijderd moeten hebben. Doen ze dat niet, dan riskeren ze hoge boetes.

Sigmar Gabriel geen minister

De raspoliticus Gabriel, die van 2009 tot 2017 leider van de SPD was en sinds januari 2017 minister van Buitenlandse Zaken, maakte donderdagochtend zelf bekend dat de huidige partijtop had besloten om hem geen plaats te geven in de nieuwe regering. Hoewel Gabriel voorlopig lid blijft van de Bondsdag, komt hiermee een einde aan de prominente rol die hij jarenlang in de Duitse politiek heeft gespeeld.

Gabriel, die eerder minister van Economische Zaken was, had zich op Buitenlandse Zaken in een jaar tijd ontwikkeld tot de meeste populaire SPD-minister in Duitsland. Maar bij het bestuur van de SPD verspeelde hij in diezelfde periode veel krediet. Nadat hij het voorzitterschap van de partij begin vorig jaar had overdragen aan Martin Schulz, viel hij zijn opvolger in de verkiezingscampagne regelmatig af.

Schulz is vorige maand teruggetreden, maar zijn beoogd opvolger Andrea Nahles en tijdelijk voorzitter Olaf Scholz hadden er geen vertrouwen in dat Gabriel zich in een nieuw kabinet als teamspeler zou opstellen. Scholz, nu nog burgemeester van Hamburg, wordt in het nieuwe kabinet minister van Financiën en vicekanselier.

Vernieuwing

De leiding van de SPD heeft de achterban vernieuwing toegezegd. Een teken daarvan is dat de in de landelijke politiek onervaren burgemeester van de Berlijnse deelgemeente Neukölln, Franziska Giffey, de nieuwe minister van Gezinszaken wordt. Giffey is afkomstig uit Frankfurt aan de Oder, waarmee er naast Angela Merkel in elk geval nog één lid van het kabinet is met wortels in de voormalige DDR.