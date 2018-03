De Vijver Media naar Vlaams Telenet

Het Vlaamse kabel- en telecombedrijf Telenet neemt De Vijver Media volledig over. Dat tv-bedrijf bezit de drie commerciële zenders Vier, Vijf en Zes (SBS) en productiehuis Woestijnvis, dat onder meer de formats van Wie is de mol en De slimste mens bedacht.

Telenet had al de helft van de aandelen in handen. Verkopers zijn het Nederlands-Belgische Mediahuis (30 procent) en de oprichters van Woestijnvis, Wouter Vandenhaute en Erik Watté (20 procent). Vandenhaute blijft wel aan als topman bij De Vijver. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

Telenet noemt het sterk veranderende medialandschap als voornaamste reden voor de overname. Nu Telenet het tv-bedrijf volledig in handen krijgt, hoopt het sneller op veranderingen in kijkgedrag en advertentiemarkt te kunnen reageren. Zo wil het blijven concurreren met wereldwijde spelers als Netflix en Amazon. Adverteerders kiezen daarbij vaker voor online in plaats van tv-reclames.

Mediahuis, eigenaar van onder meer NRC en De Telegraaf, zegt dat de verkoop gezien moet worden als een duidelijke keuze van het bedrijf om zich meer op digitale activiteiten te richten. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door de mededingingsautoriteiten.

De overname past in een trend in de tv-wereld waarbij de grens vervaagt tussen wie distribueert en wie produceert. Dit naar voorbeeld van de internationale mediabedrijven zoals Netflix, die zowel het maken als het uitzenden van producties in eigen beheer doen. Het Nederlandse kabelbedrijf Ziggo, net als Telenet onderdeel van Liberty Global, heeft sinds 2015 de eigen zender Ziggo Sport.