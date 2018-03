Daniel Shea wint Foam Paul Huf Award

De Amerikaanse fotograaf Daniel Shea is de winnaar van de Foam Paul Huf Award 2018, dat maakte organisator Foam donderdagmiddag bekend. Shea werd gekozen uit 100 genomineerden, afkomstig uit 20 landen. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 20.000 euro en een tentoonstelling in fotografiemuseum Foam.

De keus van de jury viel op Shea vanwege „zijn subjectieve beeldtaal”. In zijn werk ziet de jury „een verontrustende wereld van beton, staal en glas die de grenzen van feit en fictie overstijgt.”

Over Shea’s nieuwste serie 43-35 10th Street zegt de jury: „Shea laat ons nadenken over hedendaags kapitalisme en de gevolgen daarvan voor een veranderend stadslandschap.” Zijn nieuwste werk ontstond met het observeren van de stedelijke groei in zijn eigen woonomgeving, New York. Shea: „De ontwikkeling van onroerend goed zie je overal in grote steden, het is de kapitalistische oplossing voor woningtekort.”

Naast fotografie maakt Shea sculpturen en kunstinstallaties. Een belangrijk thema in zijn werk is de relatie tussen verstedelijking en industrie; de stedelijke ontwikkelingen binnen zijn woonplaats New York staan daarin centraal.

Shea exposeerde eerder in het Museum of Contemporary Photography in Chicago, Vava Gallery in Milaan en het Moscow Museum of Contemporary of Modern Art. De tentoonstelling met het werk van Daniel Shea zal eind 2018 te zien zijn in Foam.

De prijs is vernoemd naar de Nederlandse fotograaf Paul Huf, die in 2002 overleed.