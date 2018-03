Frisdrankgigant Coca-Cola gaat voor het eerst een drankje maken met alcohol. In Japan, zo maakte Coca-Cola woensdag bekend, start een test met ‘Chu-Hi’: prikwater met een vleugje gedistilleerde drank, gemaakt van rijst of zoete aardappel. Het resultaat is een drankje met een laag alcohol-percentage, verpakt in blik. (NRC)