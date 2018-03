Brussel wil meer haast met aanpak fiscale sluiproutes

Ze zijn op de goede weg, maar het gaat niet snel genoeg. Zeven EU-lidstaten moeten meer haast maken met het aanpakken van belastingontwijking, zei eurocommissaris Pierre Moscovici (Financiële en Economische Zaken) woensdag in Brussel. België, Cyprus, Hongarije, Ierland, Luxemburg, Malta en Nederland hebben nog altijd „agressieve” belastingregels die uitsluitend tot doel hebben fiscale vehikels van internationaal opererende bedrijven aan te trekken. „Dit zorgt voor een ongelijk speelveld en ondermijnt eerlijke belastingheffing in Europa”, aldus Moscovici, die niet zo ver ging dat hij individuele EU-lidstaten aanmerkte als belastingparadijs.

Multinationals maken gebruik van fiscale sluiproutes om winsten te verschuiven naar landen met lagere belastingtarieven. De Europese Commissie raamt de belastinginkomsten die EU-lidstaten hierdoor mislopen op 50 tot 70 miljard euro per jaar.

Brussel beschuldigde eerder al bedrijven als Amazon, Facebook en Starbucks van het omzijlen van winstbelasting. Kampioen belastingontwijking is echter Apple, dat volgens de Commissie dankzij afspraken met de Ierse belastingdienst al sinds 1991 te weinig belasting betaalt. In 2014 zou Apple volgens de EU slechts 0,005 procent belasting hebben betaald over de in Europa behaalde winst.

De Commissie droeg Ierland in 2016 op 13 miljard euro aan sinds 2003 misgelopen belastingen alsnog te innen. Zowel Ierland als Apple ging tegen dit besluit in beroep.

De Luxemburgse premier Xavier Bettel reageerde woensdag gepikeerd op de uitspraken van Moscovici. Zijn land werd in oktober nog gekapitteld door de Commissie, omdat het Amazon zo’n 250 miljoen euro aan onterechte belastingvoordelen zou hebben gegeven. Lokale bedrijven zouden vier keer zo veel belasting betalen als Amazon. Luxemburg bestrijdt dat.

Bettel is bang dat Brussel aanstuurt op harmonisatie van Europese belastingtarieven. „Als we het daarover hebben, gaat het nooit om het verlagen van de belastingen, maar altijd over verhogen. Maar laten we niet vergeten dat duizenden banen in Europa op het spel staan als bedrijven besluiten te verhuizen.” (AP)