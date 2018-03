Brussel eist 2,7 miljard van VK voor misgelopen douanerechten

Brussel heeft de Britse regering een aanmaning gestuurd voor 2,7 miljard euro aan misgelopen douane-inkomsten voor geïmporteerde schoenen en kleding uit China. Volgens de Europese Commissie zijn Britse douanediensten nalatig geweest.

Handelaren konden jarenlang via het Verenigd Koninkrijk Chinese producten invoeren, zonder bijbehorende Europese douanerechten te betalen. De praktijk was al sinds 2007 bekend, maar het Verenigd Koninkrijk zou in de tussentijd ondanks meerdere waarschuwingen geen maatregelen hebben getroffen. Ook stelden onderzoekers vast dat de fraude sinds 2011 aanzienlijk toenam. De Britten moeten daarom verantwoordelijk gehouden worden voor het geld dat de EU sindsdien is misgelopen, stelt de commissie.

De Europese fraudeopsporingsdienst OLAF concludeerde vorige zomer dat het Verenigd Koninkrijk een “belangrijke hub” is voor de frauderende importeurs. Met valse facturen en onjuiste invoerpapieren wisten zij de Europese belastingen te omzeilen. Een deel van de producten eindigde volgens OLAF op de zwarte markt. De dienst stelde vast dat Londen de EU bijna 2 miljard euro schuldig is. De Europese Commissie berekende vervolgens dat de totale schade voor de EU-begroting van november 2011 tot december 2017 neerkomt op 2,7 miljard.

Britse douaneservice niet eens met conclusies OLAF

Londen heeft donderdag niet direct gereageerd op de aanmaning. Na het onderzoek van OLAF vorig jaar zei de Britse douaneservice het niet eens te zijn met de berekeningen van OLAF. De aanmaning kan de Brexit-onderhandelingen verder onder druk zetten, omdat de totale financiële afrekening tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU al een kritiek discussiepunt vormt.