Ramautarsing had niet mogen sneuvelen in deze hetze

Yernaz Ramautarsing, die zich terugtrekt als FvD-kandidaat in Amsterdam, is het slachtoffer van een hetze. De Volkskrant en de Telegraaf publiceerden zijn onhandige uitspraken op WhatsApp over het vermeende hoge IQ van homo’s. Eerder had hij zich in een Volkskrant-interview laten ontvallen dat Surinamers niet „het hoogste gemiddelde IQ van de wereld” hebben. Het land op zijn kop.

De media waren gespitst op uitspraken over collectieve IQ-verschillen vanwege Baudets geheime diner met de Amerikaanse ras-en-IQ-theoreticus Jared Taylor. Die door de Correspondent in december onthulde ontmoeting toont namelijk dat er een lijntje loopt naar de racistische altright-beweging. Omdat Forum voor Democratie een muur opwierp, werden de media van de weeromstuit steeds gretiger en creatiever in hun jacht op racisme. Uiteindelijk beten ze zich vast op de uitgesproken Ramautarsing.

De ironie: een jonge zwarte libertariër die eigenlijk nooit over ras praat en niet raciaal denkt, tegenover critici die de hele tijd over ras praten en de enige zwarte FvD-kandidaat bleven aanvallen. Natuurlijk is Ramautarsing niet racistisch of anti-zwart. Als Ayn Rand-aanhanger denkt hij vanuit het individu en niet vanuit collectieve identiteiten. En juist Ramautarsing heeft niets met de altright-beweging. Op sociale media waren enkele neonazi’s zelfs blij met zijn terugtreden: één neger minder.

Ook stoor ik me aan hoe snel het FvD hem liet vallen. Te ver gegaan? Verantwoordelijkheid nemen? Ondertussen heeft de partijleider zelf het een stuk bonter gemaakt. Pijnlijk feit: de enige zwarte kandidaat is de enige die moest terugtreden in de nasleep van de Taylor-affaire.

Eric C. Hendriks (@ericchendriks) is socioloog aan Peking University. Hij zegde in december 2017 zijn FvD-lidmaatschap op in protest tegen Baudets diner met Jared Taylor. Lees hier zijn opiniestuk daarover: ‘Thierry, extreem-rechts heeft intellectueel niets te bieden‘.