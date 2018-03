Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis heeft in 2017 een lagere omzet behaald. De omzet zakte met 10 procent tot 2,34 miljard euro in vergelijking met 2016. Door de zwakkere offshore-markt is er minder werkaanbod en staan de bezetting en marges onder druk. De nettowinst bedroeg 150 miljoen euro. (ANP)