Bestseller ‘Judas’ van Astrid Holleeder wordt theaterstuk

Het boek Judas van Astrid Holleeder komt in september uit in een toneelbewerking door Senf Theaterpartners. Regisseur Johan Doesburg en bewerker Sophie Kassies kiezen ervoor het verhaal over crimineel Willem Holleeder te vertellen uit het perspectief van vier vrouwen. Actrice Renée Fokker vertolkt de hoofdrol als Astrid Holleeder, Margo Dames speelt zuster Sonja. Trudy de Jong vertolkt de rol van moeder en Eva van Wijdeven vertolkt de rol van fictieve kleindochter Sam.

„De mannen zijn fysiek afwezig op het toneel”, zegt regisseur Doesburg, „maar hun dreigende aanwezigheid is er des te groter door. Van De Neus ofwel ‘hem’, zoals we hem noemen, graat een grotere beklemming uit als je hem niet ziet. In onze visie is Judas een klassieke familietragedie zonder winnaars”.

De theatervoorstelling begint in 2012 als Cor van Hout net is omgelegd en Holleeder uit de gevangenis komt. Volgens Doesburg schuilt het drama erin dat de jongste zuster Astrid en de oudste broer Willem ondanks alles toch liefde voor elkaar voelen. Bovendien is zij geschoold als advocate en wil het goede terwijl Willem het criminele pad is opgegaan.

Doesburg: „Astrid Holleeder zit zelf in de gevangenis. Voor haar is er geen perspectief meer; geen baan, geen leven buitenshuis. Ze leeft onder permanenten spanning van bedreiging, net zoals haar kinderen. Daarom kiezen we voor een fictieve kleindochter.”

Astrid Holleeder zelf werkt mee aan deze productie.

