Befaamd muziekblad NME stopt op papier

Het Britse muziekblad NME stopt met de papieren uitgave. Het blad blijft wel als site bestaan. Volgens de uitgever zijn de drukkosten te hoog en de advertentie-inkomsten te laag.

Hoofdredacteur Mike Williams kondigde eind februari zijn vertrek al aan. Hij was het brein achter een omstreden vernieuwing in 2015: het blad werd gratis. Ooit had het een oplage van 250.000. Die was in 2015 al gekelderd naar 15.000.

New Musical Express (later NME) verscheen voor het eerst in 1952. Het deed verslag van de grote ontwikkelingen in de popmuziek van de vorige eeuw.

De BBC kijkt terug op een blad dat „de Britse samenleving” veranderde. Toen er nog geen muziektelevisie en internet bestond, was NME een van de weinige middelen voor fans om op de hoogte te blijven. Voor veel muziekliefhebbers was NME het medium waardoor ze rages als The Beatles en The Rolling Stones konden beleven. In 2007 vertelde Charles Shaar Murray, bekend NME-journalist: „Ik had het gevoel dat er een miljoen onzichtbare mensen over mijn schouder meekeken, en dat het mijn taak was mensen het idee te geven dat ze er ook bij waren.”

Het was een tijd waarin muziekjournalisten nog een aanzienlijke invloed hadden op het succes van artiesten. Volgens Alexis Petridis, popjournalist bij The Guardian, heeft „de vernauwde focus van de recente jaren” ervoor gezorgd dat het blad irrelevant is geworden. Volgens Petridis is het blijven hangen in de alternatieve rock, een stijl die uit de mode zou zijn.

De laatste papieren editie verschijnt deze vrijdag.