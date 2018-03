Anderhalf jaar cel voor handelaar in dure horloges

Horlogehandelaar Mustafa Y. (40) is donderdag veroordeeld tot een celstraf van anderhalf jaar waarvan een half jaar voorwaardelijk. Hij heeft volgens de rechtbank in Lelystad 500.000 euro witgewassen.

Mustafa Y. is een van enkele handelaars in Nederland die exclusieve horloges met kortingen van soms 35 procent aan de achterdeur van gevestigde juweliersketens als het Amsterdamse Gassan inkoopt en ze vervolgens met winst aan derden doorverkoopt.

Juweliers worden door merken als Rolex of Cartier verplicht om niet alleen de gewilde modellen in te kopen maar ook andere, minder goed verkoopbare types. Aan het eind van het jaar, als juweliers op de beurs nieuwe voorraden willen inkopen, zijn de juweliers deze vaak nog niet kwijt. Door ze in het geheim met hoge kortingen aan handelaren te verkopen, komen ze er alsnog vanaf. Keerzijde is dat juweliers zo volgens de politie het criminele milieu in worden getrokken.

Een van de grotere handelaren in dit systeem is Mustafa Y. Op 6 oktober 2014 werd hij, na een tip van de Belgische politie, aangehouden. De handelaar beschikte over grote, contante bedragen waarmee hij exclusieve auto’s en horloges kocht. Niet altijd was duidelijk hoe hij aan dat geld kwam.

Zelf zei hij tijdens de rechtszaak dat hij zo nu en dan een horloge kocht en doorverkocht met winst en zo gedurende jaren zijn fortuin vergaarde. De rechtbank verklaart dat „het niet anders kan dan dat een groot deel van zijn inkomsten uit misdrijf afkomstig is”.

Ook het bedrijf van Y. is veroordeeld voor het niet melden van vijf ongebruikelijke transacties van in totaal ruim 300.000 euro en moet daarom nu een boete betalen van 20.000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk.

De voormalige vriendin en een zakenpartner van de horlogehandelaar zijn vrijgesproken. „Er is onvoldoende bewijs dat deze twee zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen en valsheid in geschrifte”, aldus de rechtbank.