Altijd terugverlangen naar drs. Mallebrootje

Met campagnenieuws kun je alle kanten op, dat is bekend, en de jongste variant is: nieuws maken met afhaken. Sylvana Simons wil niet debatteren met Annabel Nanninga, wegens iets met ‘etnonationalisme’. Baudet wil niet met Pechtold, want Pechtold zou hem demoniseren.

Nu kan demoniseren, als woord, heftige reacties oproepen: een kandidaat van Leefbaar Rotterdam noemde Pechtold woensdag daarom zelfs ‘moordenaar’. De man, ook voorzitter van de Leefbaar-jongeren, trok dit schielijk in. Dat leek me niet onverstandig. Maar toen vloog de beschuldiging al over het internet, want dat heb je voortaan ook met campagnenieuws: als je het eenmaal hebt gemaakt kom je er nooit meer vanaf.

Ik was net bekomen van al dit wereldnieuws toen ik het droevige bericht las dat Remco Campert (88) is opgehouden met schrijven.

Ik dacht: het zouden mooie dagen zijn voor een bescheiden terugkeer van drs. Mallebrootje, het Kamerlid uit Elst. Sinds Remco Campert in 2003 in de Volkskrant schreef over de campagne van drs. Mallebrootje, waarin het Kamerlid uit Elst, geholpen door het jonge ding uit de achterban, een geslaagde poging deed het zetelaantal van zijn fractie te beperken tot één, verlang ik elke campagne terug naar drs. Mallebrootje.

Ik geef de volmaakte zinloosheid van dit verlangen graag toe. Het probleem is niet dat kandidaten voortaan per se willen winnen. Het is de verbetenheid waarmee ze willen winnen. De lelijkheid waarmee ze bereid zijn te winnen.

Krijgen ze er zetels bij door niet te debatteren? Doen ze. Winnen ze door anderen uit te schelden? Doen ze ook. Winnen ze door anderen te beschuldigen? Ook. Winnen ze door anderen van het ergste te betichten? Ook.

Tot op zekere hoogte is alles begrijpelijk. Pechtold wil niet de Samsom van Rutte III worden, dus die denkt: ik presenteer me als een soort oppositieleider – tegen Baudet. Baudet wil de Wilders van Rutte III worden, dus die denkt: klagen over demoniseren is electoraal effectief. Anderen haken aan. Krol, van 50Plus, zegt: Baudet wordt inderdaad gedemoniseerd. Asscher, van de PvdA, maakt een goede grap over Baudets klacht. Buma verwerpt het niveau. Anderen vliegen volledig uit de bocht, zoals die jongen in Rotterdam.

Het is politiek zonder schoonheid, gratie of lichtheid. Niemand wil het er over vijftien jaar nog over hebben. Maar over 150 jaar zal het nog steeds verleidelijk zijn weg te dromen bij het nutteloze getob van drs. Mallebrootje, Kamerlid uit Elst, en het jonge ding uit de achterban.

Tom-Jan Meeus (t.meeus@nrc.nl; @tomjanmeeus) schrijft op deze plek een wisselcolumn met Jutta Chorus.