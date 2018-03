Wat te doen met een volk dat nergens welkom is?

In 1982 scherpte de legerleiding van Birma de regels over burgerrechten aan: Rohingya konden geen Birmees staatsburger meer worden. Het land kent officieel 135 verschillende etnische groepen, maar daar vallen de Rohingya buiten. Behalve stateloos waren ze vanaf dat moment ook goeddeels rechteloos. De Rohingya die nog wel geldige papieren hadden, hebben die in de loop der jaren moeten inleveren.

Al in die tijd heersten spanningen tussen moslims en boeddhisten in het gebied. In de Tweede Wereldoorlog vochten de moslims met de Britten mee, de boeddhisten steunden juist de Japanners.

Inmiddels zijn bijna 700.000 Rohingya-moslims uit de Birmese deelstaat Rakhine naar Bangladesh gevlucht. Het is de meerderheid van het volk, dat uit ongeveer 1,1 miljoen mensen bestaat. Ook nu vluchten nog steeds Rohingya de grens over, maar in veel kleinere aantallen. Het zijn mensen die hun huis niet eerder durfden te verlaten of ergens schuilden.

Birma ontkent de beschuldigingen. In een toespraak twee weken nadat de zuiveringen begonnen, zei de Birmese leider Aung San Suu Kyi dat zij en haar regering zich afvroegen „waarom deze exodus bezig was”. Eerder had de regering al in een rapport vastgesteld dat geen sprake was van „systematisch geweld”.

Genocide, of volkerenmoord, is volgens de Verenigde Naties het deels of geheel doden van een volk of etnische groep. Voor de Rohingya-crisis gebruiken de meeste internationale organisaties de term etnische zuivering, dat is het verdrijven van een volk uit een bepaald gebied. Ook dinsdag sprak VN-gezant Andrew Gilmour van etnische zuivering.

Waarom doet Aung San Suu Kyi niets?

Deze vraag leeft vooral in het westen, niet in Birma zelf. Aung San Suu Kyi was lang het boegbeeld voor democratie in Birma, zeker in de jaren tachtig, toen ze één van de leiders was van de toenmalige oppositiepartij National League for Democracy. In 1989 werd ze vastgezet en kreeg ze vijftien jaar huisarrest. Als symbool voor de strijd tegen de militaire junta kreeg Suu Kyi in 1991 de Nobelprijs voor de Vrede. In november 2015 won haar partij bij verkiezingen de absolute meerderheid.

Sinds het aantreden van Suu Kyi is haar tactiek geweest om het leger te vriend te houden. Ze denkt dat ze de militairen nodig heeft in het bredere vredesproces – Birma probeert al decennia om alle etnische minderheden tevreden te krijgen en vrede te sluiten. Dat proces schiet alleen geen meter op. Feitelijk heeft Aung San Suu Kyi ook niets over het leger te zeggen. De militairen hebben, volgens de grondwet die ze zelf hebben geschreven, nog steeds veel zelfstandige macht. Zo hebben ze drie belangrijke ministeries in handen.

Aung San Suu Kyi kijkt bovendien wel uit om het geweld tegen de Rohingya hardop te veroordelen omdat zoiets zou ingaan tegen de publieke opinie in haar land. De meeste Birmezen zien de Rohingya als een bedreiging van de samenleving en hun boeddhistische levensleer. Suu Kyi hoort zelf ook bij de traditionele boeddhistische meerderheid, dus analisten vragen zich af of ze persoonlijk niet óók een hekel aan de Rohingya heeft.