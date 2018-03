Panel: radiodebat NOS van beperkt belang

Het NOS-radiodebat van vrijdag is de eerste grote confrontatie deze campagne tussen de landelijke partijleiders. Maar gaat het debat veel invloed hebben op de uitslag van de raadsverkiezingen? Nee, denkt het NRC-panel. Bijna 90 procent zegt dat het debat beperkt of geen effect zal hebben.

Om een aantal redenen: radio is een verouderd medium met weinig luisteraars, de mensen die wél luisteren zijn veelal politieke junkies die hun keuze al hebben gemaakt en de verkiezingsdag van 21 maart is nog ver weg. En veel kiezers kiezen op basis van lokale thema’s. Het kan zelfs een averechts effect hebben, denkt een oud-GroenLinks-Kamerlid. „Het door elkaar heen praten, vliegen afvangen en landelijk gekissebis is niet meer van nu.”

Een paar analisten denken dat het debat, een van weinige grote debatten van deze campagne, toch de toon kan zetten. „Het zal niet de eerste keer zijn dat een lijsttrekker, en dus een partij, opeens vleugels krijgt na een debat”, denkt een oud-PvdA-strateeg.

Onder vuur

Welke partijleider heeft eigenlijk het meeste te winnen bij dit debat? Dat is D66-leider Alexander Pechtold, denkt eenderde van het panel. Zijn partij ligt het meest onder vuur, onder meer vanwege het afschaffen van het referendum, en juist daarom staat er voor Pechtold veel op het spel. „Hij zou de D66-campagne kunnen redden”, zegt een PvdA’er, die erop wijst dat Pechtold bekendstaat als een goede debater.

Na Pechtold noemen de meeste panelleden PvdA-leider Lodewijk Asscher. Na de desastreuze uitslag bij de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar „kan hij bij een goed debat eigenlijk alleen maar winnen”, zegt een oud-PVV-politicus.

Als Forum-leider Thierry Baudet had meegedaan, had hij volgens veel panelleden ook veel te winnen gehad. Zijn beslissing om het debat af te zeggen verdeelt het panel. Baudet besloot weg te blijven omdat D66-leider Alexander Pechtold met hem in debat wil over racisme. Ruim de helft van de panelleden denkt dat hij daar verstandig aan doet. Baudet heeft volgens hen niks te winnen bij dat thema. „Het creëert aandacht en voorkomt tegelijkertijd dat hij op een aantal moeilijke vragen antwoord moet geven”, denkt een oud-D66-strateeg, die de beslissing „wel een beetje” laf noemt.

Ook Geert Wilders zegde af, omdat hij naar eigen zeggen niet meedoet aan „radio-onzin van de NOS”. Iets meer panelleden denken echter dat Wilders hiermee een strategische fout begaat. Vorig jaar heeft die tactiek ook niet gewerkt, schrijven zij. „Wilders’ momentum lijkt voorbij. Met zwijgend langs de kant staan valt er nu weinig voor hem terug te winnen”, schrijft een oud-SP-politicus. Een oud-PVV-politicus denkt dat Wilders zich in dit debat beter „wel had kunnen presenteren als alternatief op rechts voor de lokale partijen.”

Een panel van 65 politieke insiders krijgt vragen over de campagne. 51 van hen beantwoordden deze vraag. Enkele deelnemers van het Politiek Panel en hun (voormalige) functie(s): Melanie Schultz-Van Haegen minister, VVD; Fred Teeven staatssecretaris, VVD Bert Koenderst minister, PvdA; Emile Roemer SP-leider; Tineke Huizenga staatssecretaris, ChristenUnie Kees Vendrik Kamerlid, GroenLinks. De volledige deelnemerslijst staat op nrc.nl/politiekpanel.