VN-commissaris: sterke vermoedens van genocidale handelingen tegen Rohingya

Zeid Ra’ad al-Hussein, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, heeft “sterke vermoedens” dat “genocidale handelingen” zijn verricht tegen de islamitische Rohingya, een minderheid in Birma. Dat zei hij woensdag tijdens een toespraak voor de VN Mensenrechtenraad.

Volgens de commissie die al-Hussein voorzit, vindt er nog steeds een etnische zuivering plaats in de deelstaat Rakhine in Birma. In augustus brak geweld tegen de Rohingya-populatie los, inmiddels zijn bijna 700.000 mensen gevlucht naar buurland Bangladesh. Hoewel nu sprake is van minder geweld, noemt al-Hussein het geweld “systematisch”.

De mensenrechtencommissie van de VN heeft ook meldingen ontvangen van “moord, verkrachting, marteling en ontvoering door veiligheidstroepen en lokale milities. Het lijkt erop dat Rohingya met opzet uit het gebied worden verdreven met honger als wapen, door mensen de toegang tot gewassen en voedselvoorraden te ontzeggen.”

Bewijs vernietigd

Het bewijs van dergelijke misdaden tegen de mensheid zou door de autoriteiten worden vernietigd, door massagraven te bulldozeren. Land dat ‘vrijkomt’ als de Rohingya op de vlucht slaan zou nu door mensen met een andere etniciteit zijn bewoond.

Maandag verschijnt een rapport van een speciale onderzoekscommissie, die voor de Mensenrechtraad afreisde naar Bangladesh en daar sprak met gevluchte Rohingya.

De overheid van Birma heeft tot nu ontkend dat sprake is van etnische zuivering in de armste deelstaat Rakhine. In zijn toespraak eiste de commissaris al-Hussein van de regering dat er verantwoording wordt afgelegd voor het geweld.