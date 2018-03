Vier minderjarigen aangehouden voor mishandeling trainer

De politie heeft in de zaak rond de mishandeling van een voetbaltrainer van amateurclub SV Zwolle vier nieuwe aanhoudingen verricht. Het gaat om vier minderjarige verdachten, nadat eerder al een 19-jarige verdachte uit Dordrecht was aangehouden.

Op 14 februari waren zo’n twintig kinderen in de leeftijd van tien tot dertien jaar tijdens hun training bij SV Zwolle getuige van de mishandeling van een 22-jarige jeugdtrainer. Ze zagen hoe een aantal jongeren met mutsen en capuchons het veld opkwam en de trainer te lijf ging. De belagers zouden knuppels en een mes bij zich hebben gehad. Ook een man die probeerde de trainer te helpen, werd aangevallen.

Volwassenen die rond het veld stonden, kwamen daarop aanrennen en vormden een menselijk schild tussen de kinderen en de belagers. Ze brachten de voetbalpupillen vervolgens naar de kleedkamers.

Ruzie om kettinkje

Tegen de tijd dat de politie arriveerde, waren de belagers al weg. Maar zes dagen na de mishandeling, op 22 februari, werd een meerderjarige verdachte uit Dordrecht aangehouden. Weer vijf dagen later arresteerde de politie ook een minderjarige jongen uit Zwolle, zo werd woensdag bekend. Die verdachte zit, net als de meerderjarige verdachte, momenteel vast.

Op maandag 5 maart hield de politie nog eens drie minderjarigen uit Zwolle aan wegens vermeende betrokkenheid bij de mishandeling. Twee van hen zijn inmiddels weer vrij maar blijven wel verdachte in de zaak. Of de derde verdachte die maandag werd aangehouden voorlopig nog vast moet blijven zitten, beslist de rechter woensdag.

De mishandeling houdt mogelijk verband met problemen in december bij een wedstrijd in de Zwolse WRZV-hallen tussen de jeugdteams van FC Panya (de 22-jarige trainer is daarvan teamleider) en Young Boys. Een speler van Panya, een neef van de trainer, werd verweten een kettinkje kapot te hebben getrokken van een speler van Young Boys. Daarop zou de neef zijn geslagen. Na afloop ontstond een opstootje buiten de sporthallen.

De politie geeft aan een mogelijke relatie tussen de mishandeling op 14 februari en die vechtpartij van 6 december 2017 nog altijd te onderzoeken. Nieuwe aanhoudingen worden niet uitgesloten.