Video van Hongaarse minister gaat Facebook te ver

De Hongaarse premier Viktor Orbán en zijn partij zijn niet vies van een beetje controverse. Zeker niet tijdens verkiezingscampagnes. Zeid Ra’ad al-Hussein, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, noemde Orbán onlangs zelfs onverbloemd een racist. Maar de nieuwste campagnevideo van Orbáns stafchef, minister János Lázár, ging zelfs Facebook te ver.

Lázár bezocht onlangs de hoofdstad van buurland Oostenrijk en besloot een filmpje over dat bezoek te maken.

‘Witte Oostenrijkse christenen zijn verhuisd’

De video laat de stafchef van premier Orbán zien terwijl hij in een op het oog vredige winkelstraat in de wijk Favoriten in Wenen staat, waar echter wel wat vrouwen met hoofddoeken lopen. Lázár zegt volgens de website Politico in het Hongaars, terwijl hij in de camera kijkt:

“In Wenen zijn veel scholen waar niet langer witte Weense kinderen naartoe gaan, alleen nog maar islamitische immigranten. De witte Oostenrijkse christenen zijn verhuisd en immigranten hebben dit deel van de stad overgenomen.”

Daarna beschuldigt hij de immigranten ervan de wijk vies en gevaarlijk te maken, waardoor bewoners in angst zouden leven. Hij besluit met een waarschuwing dat eenzelfde soort ontwikkeling in Hongarije mogelijk is, als immigratie niet aan banden wordt gelegd. Op 8 april staan in Hongarije verkiezingen gepland.

Europese regelgeving over misleidende informatie strenger

Lázár zette de video dinsdagavond laat online. Een half etmaal later verwijderde Facebook het filmpje. Dit tot woede van Lázár, die een uur later Facebook weer opriep de video opnieuw beschikbaar te stellen:

“Gerespecteerde volgers! De video van mijn bezoek aan Wenen werd gecensureerd en is verwijderd door Facebook. Ik meen dat dit in strijd is met de vrijheid van meningsuiting. Ik vraag de Facebook-beheerders dan ook om deze video weer beschikbaar te maken.”

Ook postte hij een screenshot van het bericht waarin Facebook hem informeert dat de video is verwijderd, omdat hij niet aan de regels voldoet. Het bedrijf legt uit dat het berichten verwijdert die discriminerend zijn op basis van ras, etniciteit, nationaliteit, religie, seksuele oriëntatie, gender of beperking.

Het verwijderen van de video toont aan dat Facebook de druk voelt van nieuwe Europese regelgeving die bepaalt dat het bedrijf illegale en misleidende berichten van zijn sociale netwerksite af moet halen. Op 1 maart benadrukte de Europese Commissie nog nauwlettender in de gaten te gaan houden of er online geen illegale of misleidende informatie wordt verspreid.

‘Wenen is de stad met beste levenskwaliteit ter wereld’

De video van Lázár leidde ook in Oostenrijk tot de ophef. Renate Brauner, raadslid voor de linkse partij SPÖ in Wenen en voormalige locoburgemeester van de stad, uitte op Twitter haar onvrede over de “verbale aanval” van Orbáns stafchef.

Brauner schrijft in haar reactie:

“Persoonlijk kan ik voor Hongaarse steden alleen maar wensen dat zij worden zoals Wenen – de stad met de beste levenskwaliteit ter wereld.

En zelfs de radicaal rechtse Oostenrijkse regeringspartij FPÖ noemde de video “ongepast”.