Dit najaar wordt het tijd voor serieuze mode

De mode van nu – dat wil zeggen: de mode zoals die wordt gedragen door zeer trendgevoelige jonge mensen (m/v) die zich designerkleding kunnen veroorloven – is bijna samen te vatten in een outfit. Een bleke jeans met een onafgewerkte zoom, grote ironisch-lelijke sneakers met sportsokken erin, een hoodie of T-shirt met daarover een eveneens ironisch en felgekleurd jack (want verwijzend naar de allweather-jacks waar wandelaars en andere bejaarden zo dol op zijn) of een eveneens vrolijk gekleurd exemplaar waar de luxe van afspat en een heuptasje. Op minimaal twee van die items staat een enorm logo, bijvoorbeeld van Gucci, Vetements of Balenciaga.

Instagram heeft een grote rol gespeeld bij de totstandkoming van dit ensemble. Uitbundigheid en grote logo’s doen het goed op een klein scherm. Influencers, zoals succesvolle instagrammers zich noemen, zorgen er ook voor dat het publiek razendsnel went aan nieuwe dingen als de grote sneaker. Een model in een tijdschrift blijft vaak nog een beetje op afstand, maar als het populairste meisje van de klas iets draagt (lees: iemand met honderdduizenden volgers) blijken veel mensen te volgen.

Tijdens de Parijse modeweek, waar de afgelopen negen dagen de collecties voor najaar 2018 werden geshowd, deden sommige merken er dan ook alles aan om influencers van dienst te zijn, om te beginnen door er veel kleren, schoenen en geld tegenaan te gooien, zodat hun producten terugkomen in de zogenaamde straatfoto’s waarvoor serieus en professioneel wordt geposeerd; vaak zie je iemand drie keer opnieuw ‘gehaast’ naar een show toelopen, met voor zich een batterijtje fotografen. En de shows zelf lijken voor velen vooral een decor voor foto’s van zichzelf te zijn.

Het publiek dat dinsdag binnenliep in het voor de gelegenheid opgetrokken herfstbos van Chanel verdrong zich voor de enorme bomen (de herfstbladeren leken eraan vastgeplakt te zijn). Voor merken die niet meer geliefd zijn bij inkopers en journalisten zijn influencers een manier om de zaal toch vol te krijgen. Bij John Galliano – niet de ontwerper, maar zijn voormalige eigen merk dat hij moest achterlaten toen hij bij Dior werd ontslagen omdat dat ook net als Dior van LVMH is – zaten de eerste rijen vol zwaar opgemaakte jonge vrouwen die vooral bezig waren met zichzelf. De modewereld lijkt, kortom, gevangen in een net van logo’s en narcisme.

En toch wordt er nog volop bijzondere en integere mode bedreven. De vrouw die voorbijkwam was weliswaar meestal jong en slank, maar vaak donker, ook in Milaan overigens: nooit was de catwalk zo divers als de afgelopen maand. De mini-jurk maakte een comeback (bij Balenciaga, dus dat gaat effect hebben) maar de meeste huizen kozen volwassen en vrij serieuze mode: jassen met brede schouders, vrij lange rokken en hoge laarzen en hier en daar een glimmende stof. Leer was een grote trend, net als (nep)bont. Bruin – is er een ingetogener kleur? – lijkt een belangrijke modetint te worden, vooral voor jassen.

Een van de bijzonderste shows was die van de Amerikaanse ontwerper Thom Browne. Eerst kwam een groep modellen binnen in schilderskiel en extreem wijde en breed uitstaande culottes gestoken, het haar hoog opgestoken en gepoederd, nam plaats achter die plaatsnam achter een rij ezels. Ze verbeeldden Elisabeth Vigée-Le Brun, de favoriete portretschilder van Marie Antoinette. De modellen schreden koninklijk langs het publiek in lange en geheel grijze couturejurken die een eerbetoon waren aan de vrouwelijke anatomie. Op een waren borsten en op plaats van de schaamstreek een bosje bloemen van textiel aangebracht, een ander had een wulps vrouwelijk torso om de heupen, op een breedgeheupte robe-manteau was lingerie geappliqueerd. Tot slot werden vier mannen met een hondenmasker op en aan een tuigje binnengeleid door een vrouwelijk model in een brede, op de stijl van de 18de eeuw geïnspireerde jurk.

Een spectaculair mode-evenement, dat niet zomaar vangen bleek in een paar smartphone-foto’s of een filmpje van een minuut. Gelukkig bestaat het nog.

De show van Thom Browne in Parijs.



Dries Van Noten

In Dries Van Notens collectie zaten elementen die hij afgelopen jaren eerder gebruikte: victoriaanse mouwen, goud- en zilverkleurige plissés, laarzen in de dezelfde gedessineerde stof als kleding, brokaat. Nieuw waren de bijna psychedelische ‘gedoodelde’ dessins, met balpen gemaakt in eigen studio en bijna naïeve bloemborduursels. De collectie was een goed afgewogen, en moderne mix tussen elegantie (teergekleurde lange jurken en pantalons, synthetisch Mongools lamsbont, geruite pakken en jassen, trenchcoats met dramatische mouwen) en sportiviteit (parka’s, zijden ‘trainingsbroeken’, jurken in kleuren en met stiksels die verwijzen duikpakken).

Uma Wang

Het prettige van de Parijse modeweek is dat er nog altijd ruimte is voor onafhankelijke, eigenzinnige ontwerpers. Zoals Uma Wang, die in Shanghai woont en ontwerpt, en in Italië laat produceren. Haar kleding is alternatief en krachtig tegelijk en valt op door de bijzondere stoffen, die zomaar met koffie en thee kunnen zijn geverfd. Soms lijkt het alsof een kledingstuk uit verschillende stoffen is gemaakt. Niet waar: Wang laat een lap zomaar overlopen van katoen naar zijde of wol.

Poiret

89 jaar nadat de oprichter zijn huis moest sluiten is modehuis Paul Poiret nieuw leven ingeblazen, dankzij de Zuid-Koreaanse zakenvrouw Chung Yoo-kyung, de Belgische modeondernemer Anne Chapelle en de Chinese ontwerpster Yiqing Yin. Poiret was dankzij de Aziatische invloeden in zijn mode, en zijn korsetloze jurken de grote vernieuwer van zijn tijd – tot hij werd ingehaald door nieuwkomers als Coco Chanel. Hoe vertaal je zijn stem naar het nu? Yin koos voor jurken en broekpakken die van voren een overslaan met diep decolleté en op de rug een lage, bolle vorm hebben, een stijlvolle verwijzing naar een van Poirets bekendste silhouetten. Vertaald naar een parka werd dat het meest van nu.

Givenchy

Bont, dat wil zeggen: echt bont, lijkt uit de mode te verdwijnen. Gucci bijvoorbeeld, dat zo’n succes heeft gehad met bont gevoerde slippers, liet eind vorige maand in Milaan de eerste bontvrije collectie zien. Ook Givenchy, waarvoor Clare Waight Keller (ex-Chloé) nu verantwoordelijk is en dat een half jaar geleden nog een jas van vossenbont in de collectie had, koos voor nep. Al duurde het even voor het publiek doorhad dat de enorme bontjassen waarmee de show voor najaar 2018 opende van imitatiebont waren, zo goed zagen ze eruit. Wel echt: het vele leer, waarvan hoge bandplooibroeken en breedgeschouderde jassen waren gemaakt. Denk bij de hele collectie aan het nachtleven in Berlijn, circa 1981. Of tenminste: dat dacht Waight Keller bij het samenstellen ervan. Deze bontjas is dus expres een beetje loederig.

Uma Wang

Paris Fashion Week POIRET PARIS FASHION WEEK FW18 04/03/2018 Van links naar rechts: Dries Van Noten, Uma Wang, Poiret en Givenchy.

Yohji Yamamoto

De show van Yohji Yamamoto was zowel een hommage aan het kubisme als aan „Mon cher Azzedine” – de recentelijk overleden ontwerper Azzedine Alaïa, een goede vriend van hem. Dat eerste werd vertaald in ingenieuze, asymmetrisch gevouwen en hoekige kledingstukken en in mouwen verwerkte vierkanten. De brede leren riemen, korsetten en een leren jasjes die duidelijk een verwijzing was naar de mode van Alaïa, zonder die te imiteren, want veel losser en ongepolijster.

Chanel

Bij Chanel stond de show van Lagerfeld geheel in het teken van de herfst: bomen (echte) op de catwalk, herfstbladeren op de catwalk en relatief sobere, want opvallend blingvrije en bedekte, bijna degelijke mode in stemmige, warme tinten: enkellange rokken en jassen van tweed, jurken met een motief van herfstbladeren, wijd uitstaande broeken, warme sjaals, maillots en bronskleurige laarzen. Frivoler en jeugdiger zijn de witte puffa’s in de stijl van het Chanel-jasje en de tere kanten jurkjes waarmee de show eindigde.

Undercover

Er bestaat in de mode geen grotere fetisj dan jeugd, maar zelden zie je jeugd geëerd worden op een manier die werkelijk jong is, en niet geseksualiseerd. De Japanse ontwerper Jun Takahashi deed het in de allerlaatste vrouwenshow van zijn merk Undercover; voortaan gaat hij alleen zijn mannencollectie showen, die net wat succesvoller is. In de show draaide het om klassiekers als trainingspakken, schooluniformen, jeans, T-shirts en sweathirts. Maar bijna geen van die kledingstukken, die werden gedragen door jonge, schijnbaar onopgemaakte modellen, leek wat het was. Een combinatie van een poloshirt en een chino bleek een overall en sommige kledingstukken waren van onder hard, alsof het vuil van het buiten rollebollen er nog in zat.



Balenciaga

Ja, er waren weer logo’s te vinden in de gecombineerde mannen- en vrouwenshow van Balenciaga, het merk waarvan de kledingstukken met logo niet aan te slepen zijn. Dit keer stond op de oversized hoodies ook het logo van het Wereldvoedselprogramma van de VN; 10 procent van de inkomsten ervan gaat naar de organisatie. Nobel, maar interessanter waren de hooggesloten mini-jurken – verfrissend, na zoveel jaar van lang – en de jasjes en jassen met uitstaande heupen, ook voor mannen, die dankzij een nieuwe techniek helemaal waren gemaakt zonder coupenaden.

Comme des Garçons

Laat het aan mode-orakel Rei Kawakubo, de vrouw achter Comme des Garçons, maar over om in een serieus seizoen met camp te komen. Letterlijk, want camp was het thema van de show, waar verrukkelijke prinsessenjurken voorbijkwamen, opgebouwd uit een enorme hoeveelheid vrolijk gekleurde en vaak gedessineerde of geplooide stoffen. Ja, inderdaad, ondraagbaar: Kawa-

kubo laat op de catwalk uitsluitend conceptuele ontwerpen zien, de draagbare en verkoopbare vertalingen hangen in haar showroom.

Lemaire

Lemaire is een van de weinige designermerken die zich vooral richt op kleding voor elke dag. Ondanks de neutrale kleuren en natuurlijke materialen is dat nooit gewoontjes. In de show draaide het ditmaal vooral om laagjes: een of twee rokken over een broek, twee blouses onder een jasje, een coltruitje onder een blouse of onder een jasje. Klinkt veel, maar zo zag het er niet uit: het bleef elegant, energiek en vanzelfsprekend.