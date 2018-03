Teriyakihamburgers

Mocht u ooit in Tokio zijn, bezoek dan het indrukwekkende restaurant van chefkok Yoshihiro Narisawa. Ons eerste bezoek was bijna spiritueel, zo bijzonder waren de gerechten. Dit hamburgerrecept is van hem.

Meng het broodkruim en gehakt met de reuzel, melk, ui, eieren, nootmuskaat, peper en het zout in een grote kom, werk het mengsel met de hand door elkaar en maak er 6 burgers van.

Verhit een scheut olijfolie in een middelgrote koekenpan op matig vuur en bak de burgers in ongeveer 8 minuten aan beide kanten lichtbruin. Verhit de olijfolie in een middelgrote pan op matig vuur, bak de plakjes rode paprika ongeveer 6 minuten, tot ze zacht zijn en schep ze op een bord. Bak de champignons vervolgens ongeveer 4 minuten, tot ze zacht zijn, en schep ze bij de paprika. Breng de witte wijn in een middelgrote pan op matig vuur zachtjes aan de kook en laat 5 minuten inkoken. Voeg de sojasaus en suiker toe, roer goed, giet een scheutje van het mengsel in een kleine kom en los de maizena erin op.

Giet het mengsel terug in de pan en blijf ongeveer 10 minuten roeren tot de saus gebonden is. Doe de uitjes en champignons terug in de pan. Leg op elk bord een burger en schep er een flinke lepel teriyakisaus op.