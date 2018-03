Terugvallende tv-advertenties drukken cijfers RTL Nederland

RTL Nederland heeft een zwaar jaar achter de rug. Zowel de omzet als de winsten vielen bij de Nederlandse tak van RTL Group lager uit. Dat komt door een krimpende markt voor tv-advertenties en forse investeringen in de onlinedienst Videoland, die moet concurreren met Netflix. De RTL Group presteerde als geheel wel beter dan het jaar ervoor.

De markt voor tv-advertenties staat in heel Europa al jaren onder druk en dat is pijnlijk voor RTL, dat woensdag zijn jaarcijfers publiceerde. Bijna de helft van zijn 6,4 miljard euro omzet haalt het namelijk uit de reclameblokken tussen series als Holland’s Got Talent en The Voice of Holland. Digitale activiteiten, zowel advertenties op smartphones als abonnementen op streamingdiensten, leveren RTL Group 826 miljoen euro op.

Advertentiemarkt

Vergeleken met Duitsland en Frankrijk daalt de advertentiemarkt voor televisie in Nederland bijzonder hard. Vorig jaar bedroeg de krimp 5,1 procent. De omzet in Nederland daalde daardoor met 4 procent naar 495 miljoen euro, de winst kromp met een kleine 10 procent naar 87 miljoen euro. Het marktaandeel van RTL, het aantal kijkers tussen 25 en 54 jaar, nam vorig jaar af van 32 procent naar 31,1 procent.

Zonder er verder op in te gaan, zegt RTL dat de tegenvallende cijfers in Nederland te wijten zijn aan investeringen in onlinedienst Videoland, dat met Netflix moet concurreren. Het geld dat het mediabedrijf in digitale diensten steekt - naast Videoland ook RTL XL waarmee gebruikers online televisie kunnen kijken - resulteert wel in een “snelle groei” van RTL’s digitale tak, zegt RTL Nederland-topman Sven Sauvé in het jaarverslag.

Abonnees

Het aantal Videoland-abonnees steeg in 2017 met 78 procent, maar RTL zegt niet hoeveel abonnees het nu heeft. Marktonderzoekbureau Telecompaper becijferde dit in februari op 400.000. Dat komt niet in de buurt van marktleider Netflix, dat 2,4 miljoen abonnees in Nederland heeft.

De omzet van RTL Group bedroeg vorig jaar 6,4 miljard euro, een toename van 200 miljoen. De brutowinst steeg met 3,8 procent tot 1,46 miljard. Dat RTL Nederland het minder doet dan landen als Duitsland of Frankrijk, ligt volgens NRC-mediaredacteur Wilfred Takken vooral aan het feit dat Nederland vooroploopt in de ontwikkeling van het klassieke televisiekijken naar digitaal kijken.