Oud-spion Skripal werd vergiftigd met ‘een zeldzaam zenuwgas’

De Britse politie zegt dat de Russische oud-dubbelspion Sergei Skripal waarschijnlijk is vergiftigd met “een zeldzaam zenuwgas”. Dat meldt het hoofd van de antiterreureenheid, die onderzoek doet naar de zaak, woensdagavond.

De 66-jarige Skripal en zijn dochter Joelia (33) werden op zondag bewusteloos aangetroffen op een bankje in de stad Salisbury, in het zuid-westen van Engeland. Zij liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens de autoriteiten gaat het om een “bewuste daad”, die “specifiek gericht” was op Skripal, een Russische oud-spion.

Wetenschappers van het militaire onderzoeksinstituut Porton Down hebben de stof onderzocht waaraan vader en dochter werden blootgesteld. De eerste onderzoeksresultaten wijzen erop dat zij zijn vergiftigd met een zenuwgas, maar de politie wil niet bekendmaken om welke stof het precies gaat. Mogelijke varianten zijn sarin en VX.

Woensdag werd gemeld dat ook een politieagent, die het tweetal ter plekke had behandeld, later op zondag onwel was geworden en eveneens is opgenomen.

Onderzoek gaat door

Skripal is een oud-kolonel van de Russische militaire inlichtingendienst die ook voor de Britse geheime dienst zou hebben gewerkt. Hij werd in 2006 door een Russische rechtbank veroordeeld tot dertien jaar cel voor zijn spionage in Britse dienst. In 2010 werd hem gratie verleend en was hij onderdeel van een spionnenruil. Sinds die tijd woont hij in Salisbury.

Er wordt nog onderzocht waar het zenuwgas precies vandaan komt en of er meer van de betreffende stof in het Verenigd Koninkrijk is. Met behulp van de beelden van bewakingscamera’s proberen agenten te achterhalen waar de man en vrouw in de dagen voorafgaand aan het voorval zijn geweest.