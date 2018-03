Schutter Florida aangeklaagd voor zeventienvoudige moord

Nikolas Cruz, de schutter die op 14 februari op een school in Broward County in Florida het vuur opende op leerlingen, is woensdag door een grand jury aangeklaagd voor zeventienvoudige moord. Dat meldt persbureau Reuters. Hij kan daarvoor de doodstraf krijgen of een levenslange gevangenisstraf zonder kans op gratie.

Zijn advocaat heeft aangegeven dat Cruz bereid is tijdens de rechtszaak schuld te bekennen, indien hij niet de doodstraf krijgt. De openbare aanklager moet nog een besluit nemen over de strafeis.

De 19-jarige Cruz opende het vuur op de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, ten noorden van Miami, met een semi-automatisch AR-15 geweer. Hij had extra munitie bij zich in een rugzak, en vuurde kogels af in vijf klaslokalen, vier op de begane grond en één op de eerste verdieping.

Dodelijkste schietpartij op Amerikaanse school sinds 2012

De schietpartij was de dodelijkste op een Amerikaanse school sinds die op een basisschool in Newtown, Connecticut, in 2012. Na de schietpartij liet Cruz zijn legaal aangeschafte geweer en de rugzak met munitie achter op de tweede verdieping en rende hij met vluchtende leerlingen het schoolgebouw uit. Hij haalde vervolgens wat te drinken bij een vestiging van de restaurantketen Subway. Daarna ging hij door naar een McDonald’s. Veertig minuten later werd hij zonder verzet gearresteerd.

Cruz werd eerder van Marjory Stoneman Douglas High School gestuurd. Volgens berichten zou hij zich hebben aangesloten bij een racistische organisatie van witnationalisten.

Sinds de schietpartij lijkt de roep om strengere wapenwetten in de Verenigde Staten voor het eerst een groter draagvlak te krijgen dan voorheen.