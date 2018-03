RTL blijft groeien, maar niet in Nederland

„De omzetten stijgen, behalve in Nederland”, zei topman Bert Habets van RTL Group woensdag bij de presentatie van de jaarcijfers van zijn Europese mediaconcern. Het gaat niet zo goed met dochterbedrijf RTL Nederland. De kijkcijfers en de advertentie-inkomsten dalen. Dat het rommelt, konden buitenstaanders merken aan het vertrek van tv-directeur Erland Galjaard en presentator Humberto Tan.

Het Europese moederbedrijf had in 2017 een omzet van 6,4 miljard euro (plus 2,2 procent) en een winst van 837 miljoen. RTL heeft 56 tv-zenders en 31 radiozenders in zes landen. De winst kwam vooral van de Duitse tak en van productiehuis Fremantle Media, dat series produceert als American Gods en internationaal uitgebate talentenshows als Idols, The X Factor en ‘Got Talent’. Fremantle verwacht voor dit jaar veel van de wedergeboorte van American Idol op 11 maart, op ABC.

De cijfers van de Belgische en de Nederlandse RTL steken hier schril bij af. In Nederland daalde de omzet van 495 miljoen naar 475 miljoen euro; het brutoresultaat nam af van 96 miljoen naar 87 miljoen euro. Oorzaak, volgens de RTL-baas: dalende advertentie-inkomsten en hoge inversteringskosten voor Videoland, de online videodienst voor abonnees.

Minder kijkers

De slinkende advertentie-inkomsten komen deels door de algemene daling in deze markt. Maar ook doordat de RTL-zenders minder kijkers trekken, en de reclametarieven zijn aan het aantal bereikte kijkers verbonden. De RTL-zenders raakten in twee jaar tijd 200.000 kijkers kwijt. Vorig jaar keken gemiddeld 1,4 miljoen mensen per avond naar een RTL-zender, een daling van het marktaandeel van 28,6 naar 27,5 procent. RTL ziet dat zelf iets anders, omdat de omroep alleen de kijkers uit de doelgroepen telt. Zo gezien is bijvoorbeeld RTL 4 marktleider in de doelgroep 25-54 jaar met 31,1 procent. Maar ook in de doelgroepen daalde het marktaandeel van RTL 4 en RTL 5. De kleine zenders RTL 7, RTL 8 en RTL Z stegen wel licht.

Net als veel media-ondernemingen wil RTL zich ombouwen van tv-bedrijf naar een concern voor ‘totale video’ dat zich breed manifesteert. De prognose van RTL Group is dat de kijkers de komende jaren van reguliere tv naar online overstappen, en dat de adverteerders meeverhuizen. Nederland zou hierin voorop lopen. RTL verwacht dat in 2020 hier de helft van de totale inkomsten uit videoreclame komt van onlinevideo. Een handicap daarbij is dat nu naar schatting 70 procent van de online-inkomsten naar Google en Facebook gaan. Voor alle andere mediabedrijven blijft niet veel over.

Belangrijk onderdeel van het online-beleid is Videoland, waar naast buitenlandse series ook veel RTL-programma’s zijn te zien – deels eerder dan op tv. Het opbouwen van een dienst die zich technisch, in omvang en in gebruikersgemak kan meten met buitenlandse diensten als Netflix, kost volgens Habets veel geld. Habets heeft echter vertrouwen in Videoland: wanneer het verloop van kijkers van tv naar onlinevideo doorzet, wordt een eigen videodienst belangrijk. Volgens RTL is de dienst de op één na grootste van Nederland en steeg het aantal abonnees vorig jaar met 78 procent. RTL maakt echter niet bekend hoeveel abonnees dat zijn, zodat die groei moeilijk te plaatsen is. Volgens marktonderzoeker Telecompaper bereikt Videoland 400.000 en marktleider Netflix 2,5 miljoen huishoudens.