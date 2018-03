Rejjie Snow laat rijkdom van hiphop horen

In zijn muziek vindt rapper Rejjie Snow moeiteloos het midden tussen loom en dreigend. Na een aantal mixtapes en populaire singles (‘1992’) debuteert de Ierse Snow (24), die samenwerkte met de Amerikaanse producer Rahki (bekend van producties voor Kendrick Lamar en Schoolboy Q), nu met het sfeervolle Dear Annie. Zijn muziek doet denken aan de stijl van Gang Starr, de New Yorkse rapper uit de jaren negentig die zijn raps combineerde met jazzy ritmes en akoestische bas. Zich grillig vertakkende bastonen en intuïtief beroerde toetsen, zijn de omlijsting van Snows goed verstaanbare, diepdonkere voordracht met de ontspannen swing – en maken ‘Rainbows’ en ‘23’ verleidelijk. Geslaagd zijn ook de loungy intermezzo’s in ‘Desolé’, het dansplezier in ‘LMFO’ en het persoonlijk onheil in ‘Bye Polar’. Bij Rejjie Snow is te horen hoe rijk hiphop kan zijn.

Optreden: 17/3 Melkweg, Amsterdam.