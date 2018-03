Regering-Trump klaagt Californië aan om immigratiebeleid

De regering-Trump heeft Californië aangeklaagd voor de in haar ogen te soepele omgang met illegale immigranten. Het gaat het ministerie van Justitie om drie recent ingevoerde wetten die immigranten moeten beschermen, meldt persbureau AP.

Minister van Justitie Jeff Sessions wil dat een Californische rechter de gewraakte wetten verbiedt. Volgens hem wordt de federale immigratieautoriteiten het werk in de Democratische staat nu onmogelijk gemaakt. De wetten zijn een reactie op aankondigingen van Trump strenger op te treden tegen illegalen in het land. Politieagenten mogen burgers bijvoorbeeld niet vragen naar hun verblijfsvergunning. Als medewerkers van de immigratiedienst bij een bedrijf willen invallen omdat ze vermoeden dat er illegalen werken, hebben ze sinds januari een dagvaarding nodig.

Ongrondwettig

Sessions noemt de wetten “oneerlijk, onrechtvaardig en ongrondwettig”, schrijft The New York Times. Hij vreest dat door de nieuwe regels criminelen die buiten de VS geboren zijn, niet langer uitgezet kunnen worden. Sessions houdt woensdagmiddag Nederlandse tijd in Sacramento, de hoofdstad van de staat, een toespraak voor belangengroepen van lokale sheriffs en politieagenten.

Naast de staat Californië klaagt het ministerie van Justitie ook de gouverneur Jerry Brown en procureur-generaal Xavier Becerra aan, beiden Democraat. Brown lijkt vooralsnog niet onder de indruk van de juridische stap. In een tweet, waarin hij spot met het woordgebruik van Trump, schreef de gouverneur dinsdag:

“In tijden van ongehoorde politieke onrust, komt Jeff Sessions naar Californië om Amerika verder te verdelen en te polariseren. Jeff, dit soort stunts zijn misschien de norm in Washington, maar hier werken ze niet. SAD!!!.”

De staten Colorado, Illinois, New Mexico, Oregon en Vermont hebben wetten die vergelijkbaar zijn met die van Californië. In de VS zijn verschillende sanctuary cities, ‘vrijplaatsen’ waar vluchtelingen en immigranten gegarandeerd veilig zijn. Die steden zijn de Trump-regering een doorn in het oog.

Oplopend conflict

De gang naar de rechter door Sessions is een volgende stap in het oplopende conflict tussen het progressieve Californië en de conservatieve Amerikaanse regering. De staat aan de westkust van de VS botste al met de federale overheid over de legalisering van marihuana, milieuwetten en Trumps moslimban. Tienduizenden mensen in steden als Los Angeles en San Francisco gingen vorig jaar de straat op om te protesteren tegen het inreisverbod voor mensen uit zeven moslimlanden. Tijdens de verkiezingen in 2016 kozen de inwoners van Californië massaal voor de Democratische kandidaat Clinton. Ze kreeg er 4,3 miljoen stemmen meer dan Trump.

De stap van Trumps regering is opmerkelijk. De Republikeinen zijn van oudsher de partij van de kleine overheid en grote macht van afzonderlijke staten. Staten in de VS hebben eigen gouverneurs, parlementen, ministeries en rechtbanken en kunnen zo het overheidsbeleid tegenwerken. In 2010 botste de Democratische regering-Obama met de Republikeinse staat Arizona over de strenge immigratiewetten in de Republikeinse staat. Toen gaf het Hooggerechtshof Obama op de meeste punten gelijk.