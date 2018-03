Reclames met zoenende mannen vernield

Tientallen reclameborden met homo-erotische posters van pakkenverkoper Suitsupply zijn de afgelopen week ingegooid of op andere manier beschadigd. Dat bevestigt topman Fokke de Jong dinsdag tegenover NRC.

Suitsupply lanceerde vorige maand een wereldwijde reclamecampagne die de liefde tussen mannen belicht. Verspreid door Nederland werden zo’n 4.400 posters opgehangen. Vooral een foto van twee zoenende mannen lijkt het doelwit te zijn. Op Twitter-beelden zijn ingegooide bushokjes te zien of posters die zijn overgeverfd of overgetaped. Op een andere poster was met graffiti een hakenkruis gespoten.

Kort na het lanceren van de campagne verloor Suitsupply internationaal al meer dan tienduizend volgers op Instagram. Vaak werd er ronduit homofoob op gereageerd. „In Nederland had ik deze reactie niet meer zo verwacht”, concludeert De Jong. De topman wil benadrukken dat naast de negatieve reacties, ook veel mensen positief waren. Inmiddels heeft Suitsupply ook tienduizenden volgers erbij gekregen op Instagram.

Het bedrijf dat de reclameborden exploiteert, JCDecaux, zegt geen uitspraken te doen over het aantal kapotte reclameborden. „Dit soort campagnes brengen wij graag op straat. Kennelijk kunnen die voor sommige personen aanstootgevend zijn”, reageert een woordvoerder. (NRC)