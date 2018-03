Rebellen Oost-Ghouta willen gebied niet verlaten

De meeste rebellen die zich ophouden in het gebied Oost-Ghouta in Syrië zeggen niet in te gaan op het Russische aanbod om de regio veilig te verlaten, meldt persbureau Reuters. Het Russische leger bood dinsdag een vrije doorgang uit het belegerde gebied aan aan de rebellen en hun familie. Ze zullen dan niet worden vervolgd, aldus het leger. Het Russische ministerie van Defensie zegt echter dat er wel rebellen zijn die gebruik willen maken van het aanbod.

Met een lucht- en landoffensief probeert het Syrische leger Oost-Ghouta, het laatste rebellenbolwerk in de buurt van Damascus, te veroveren. Reuters meldt op gezag van het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten dat het Syrische regeringsleger zevenhonderd extra manschappen naar het gebied heeft gestuurd. Ook meldt het Observatorium dat het gebied Oost-Ghouta is al voor 45 procent ingenomen door het Syrische leger.

Een kolonel van het Syrische regeringsleger zegt woensdag op staatstelevisie dat Oost-Ghouta snel zal vallen. Hij zegt instructies te hebben gekregen om de belegering van de stad op te heffen.

Hulpkonvooi

De situatie voor de inwoners van Oost-Ghouta wordt steeds slechter. Een hulpkonvooi met medicijnen en voedsel van de Verenigde Naties kwam maandag aan in het gebied, maar trok zich snel terug vanwege mortierbeschietingen. Bij de strijd zijn volgens de VN al zeshonderd mensen om het leven gekomen en raakten tweeduizend mensen gewond.

Verschillende pogingen om de strijd stil te leggen mislukten in de afgelopen weken.