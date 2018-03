Biotechnologiebedrijf Pharming zette in 2017 een 4,7 maal hogere omzet in de boeken dan het jaar daarvoor: 89,6 miljoen euro. Ook boekte het operationele winst, na verliezen vorig jaar. Pharming profiteerde van de verkoop van Ruconest, zijn medicijn tegen erfelijk angio-oedeem. Toch opende het bedrijf in de min. (NRC)