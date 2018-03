Paus Franciscus wil Oscar Romero heilig verklaren

Oscar Romero, de voormalige aartsbisschop van San Salvador die in 1980 werd vermoord, wordt heilig verklaard. Dat besluit heeft het Vaticaan woensdag bekendgemaakt. Paus Franciscus heeft dinsdag een decreet goedgekeurd waarin een wonder aan Romero wordt toegeschreven.

Romero was een charismatische aartsbisschop, die zich inzette voor de armen en kritisch was over het militaire regime dat in de jaren zeventig en tachtig aan de macht was in El Salvador. Hij werd in 1980 tijdens een mis in een ziekenhuiskapel doodgeschoten door de leden van een doodseskader. Romero, destijds 62, werd zo slachtoffer in de guerrillaoorlog tussen extreemlinkse groeperingen en door de Verenigde Staten gesteunde regeringstroepen. Voor de moord op de aartsbisschop is nooit iemand veroordeeld, vermoedelijk werd de daad uitgevoerd in opdracht van een extreemrechtse groepering.

Ondanks zijn populariteit onder Salvadoraanse gelovigen, was Romero een controversiële figuur binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft zich lang verzet tegen de zalig- en heiligverklaring van Romero. Hij zou marxistische ideeën hebben gehad. Ook paus Benedictus XVI hield zich aan de lijn dat Romero’s ‘bevrijdingstheologie’ te progressief was voor de kerk.

In de verklaring van het Vaticaan laat paus Franciscus nu weten:

(…) dat iemand van de Kerk die het opnam voor de allerarmsten en opstond tegen extreemrechtse onderdrukking, vandaag de dag als voorbeeld dient voor alle katholieken.

Wonder niet bekendgemaakt

Onder paus Franciscus, zelf uit Latijns-Amerika, is het verzet tegen Romero’s verering teruggedraaid. Hij riep de aartsbisschop in februari 2015 uit tot martelaar van het geloof. Een jaar daarvoor had hij het verbod op zaligverklaring al opgeheven. Tienduizenden Salvadoranen vierden zijn zaligverklaring in mei 2015.

De heiligverklaring volgt nadat een theologische en medische commissie een van Romero’s daden tot wonder heeft verklaard. Het is niet bekendgemaakt welk wonder dat is.

Sinds zijn aantreden als paus in 2013 heeft Franciscus 885 mensen uitgeroepen tot heiligen, onder wie paus Johannes Paulus II.