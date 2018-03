Pas als Oost-Ghouta valt, komt er misschien hulp

Temidden van groeiende internationale ophef, in weerwil van een VN-resolutie die oproept tot een maandlang staakt-het-vuren en ondanks Russische aanbiedingen van een dagelijkse gevechtspauze of vrijgeleide, gaat de strijd om de Syrische rebellenbolwerk Oost-Ghouta ook deze week in alle hevigheid door.

Woensdag bood Rusland, als bondgenoot van het regime in Damascus, de gewapende groepen in Oost-Ghouta een veilige aftocht aan met hun families én met behoud van hun wapens. Maar volgens persbureau Reuters weigeren de voornaamste rebellengroepen op dat voorstel in te gaan. „De strijders in Ghouta en de mensen zullen hun grond verdedigen”, zei een woordvoerder van Jaish al-Islam, de grootste groepering in de voorstad van hoofdstad Damascus. Een woordvoerder van Falaq al-Rahman, de tweede grootste groep, had het over een gedwongen vertrek, en bestempelde dat als een misdaad.

In totaal zouden sinds het begin van het offensief op 18 februari ruim 800 mensen zijn gedood in Oost-Ghouta. Tegelijkertijd zijn tientallen mensen gedood of gewond in Damascus zelf door beschietingen vanuit Oost-Ghouta. Is er enig zicht op een oplossing voor de slepende strijd om de enclave?

Foto Hasan Mohammed / AFP



Realiteit Waarom plaatst NRC deze foto?

Bovenstaande foto is gemaakt door AFP-fotograaf Hasan Mohammed, afgelopen zondag in Douma in Oost-Ghouta. De lichamen van twee dode kinderen, verpakt in een zak van UNHCR. Waarom plaatsen we dit beeld? Met name bij kinderen zijn we terughoudend met het plaatsen van harde foto’s. We beseffen: dit is een heftig beeld. Toch hebben we ervoor gekozen deze foto te laten zien, omdat die een blik biedt op de situatie in Oost-Ghouta. Het is een realiteit die we willen tonen. De hoofdredactie