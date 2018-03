Optimistische David Byrne vliegt uit de bocht

Als David Byrne zijn nieuwe solo-album – het eerste in veertien jaar – American Utopia noemt, zou je een wrang of duister tijdsbeeld verwachten. Maar dat pakt anders uit. Onder de niet ironisch bedoelde titel ‘Reasons to be cheerful’ houdt de voormalige zanger van Talking Heads tegenwoordig positieve lezingen – tegen de in Amerika heersende stemming in. Muzikaal leidt deze houding tot een mengelmoes aan vrolijke ritmes, jolige zangpartijen en nadrukkelijk optimistische teksten, zoals in ‘Every Day Is A Miracle’ of ‘It’s Not Dark Up Here’.

Byrnes stijl leunt op de samba-achtige ritmes en Afrikaanse ‘hi-life’-gitaar, waar hij in het verleden al van hield. De melodieën die hij daaromheen bouwde, klinken schetsmatig. Zijn overslaande stem, vaak charmant en innemend, staat op de voorgrond maar vliegt hier te vaak uit de bocht om die weelde te kunnen dragen. Byrne klinkt mooi geheimzinnig in het experimentele geluidsbeeld van ‘This Is That’; een aangenaam sombere uitschieter.