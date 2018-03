Opa tekende zijn herinneringen, kleinzoon maakt er een animatie van

Stel je voor dat je het leven van je opa kan herbeleven middels zijn verhalen en tekeningen. Colin Levy, filmmaker, ontdekte toen zijn opa was overleden dat die willekeurige herinneringen uit zijn hele leven had opgeschreven en geïllustreerd. Voor The New York Times maakte Colin een animatiefilmpje over deze vondst.

Colin kan zijn opa eigenlijk niet herinneren zonder een schetsboek. ‘Gramps’ overleed in 2015 op 94-jarige leeftijd en was zijn hele leven kunstenaar. Hij maakte de crisis in de jaren dertig mee, diende tijdens de Tweede Wereldoorlog en maakte de komst van de eerste televisie mee.

Herinneringenboek

Na het overlijden van ‘Gramps’ besloot Colin een eerbetoon te maken voor zijn opa, maar hij wist niet waar hij moest beginnen. Hij belde zijn vader op. Die bleek net een oud schetsboek van zijn opa te hebben ingescand en stuurde het naar hem op.

Colin had wel eens eerder schetsboeken van zijn opa ingezien, maar dit duizelde hem. Zijn opa had gebeurtenissen uit zijn leven opgeschreven en getekend onder de toepassende titel Random Memories. Van de eerste keer dat hij zijn toekomstige vrouw ontmoette tot tekeningen van kunst die hij maakte en het vliegeren met zijn kleinkinderen.

Colin heeft de talenten van zijn opa en maakte voor een heel lief filmpje over het schetsboek van zijn opa. Gemaakt van tekeningen natuurlijk.