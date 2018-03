Omzet Nederlandse transportsector blijft groeien

De Nederlandse transportsector is het laatste kwartaal van 2017 wederom flink gegroeid. De omzet nam toe met 4,4 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Daarmee komt de index van de totale omzet in de sector op het hoogste niveau ooit te liggen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. Voor heel 2017 is de omzet met een kleine 5 procent toegenomen, de sterkste groei op jaarbasis sinds het begin van de economische crisis in 2008.

Vooral opslagbedrijven doen goede zaken. Met een groei van 11 procent zag deze branche het laatste kwartaal de sterkst stijging, gevolgd door de zeevaart met een omzetstijging van 7 procent. Overigens is de zee- en binnenvaart nog altijd niet terug op het niveau van voor de crisis van 2008. De drie grootste branches, goederenwegenvervoer, expediteurs en luchtvaart, zagen een omzetstijging van 4,4 tot ruim 5 procent.

Ook daling faillissementen

Dat het goed gaat met de Nederlandse economie, ziet het CBS ook terug in het aantal faillissementen. Dat blijft de afgelopen jaren dalen. Het vierde kwartaal van 2017 werden 48 bedrijven gedwongen om te sluiten. In dezelfde periode in 2013 waren dat er meer dan honderd. De meeste faillissementen vorig jaar waren in het goederenwegvervoer. In die branche zijn volgens het CBS meer dan 10.000 bedrijven actief, een kwart van de totale transportsector.

Ook zijn er in de transportsector meer nieuwe bedrijven opgericht. In totaal waren dat er in het vierde kwartaal 1310, een stijging van 20 procent ten opzichte van 2016.