Minister: ‘Nieuwe regels vrijwillige ouderbijdrage niet nodig’

Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, ChristenUnie) wil de wet over de vrijwillige ouderbijdrage voor scholen niet aanpassen. Hij vindt dat de huidige wet beter moet worden nageleefd. Scholen en ouderraden moeten meer aandacht besteden aan het vrijwillige karakter van de bijdrage.

Dat schrijft Slob woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. In 2017 werd in de Tweede Kamer een wet van de PvdA en SP aangenomen waarin een bovengrens aan de vrijwillige ouderbijdrage gesteld werd. Sommige scholen vragen vrijwillige ouderbijdragen voor schoolreisjes en kerstdiners. Wanneer de ouders het bedrag niet kunnen betalen, worden de kinderen uitgesloten van deelname. Slob benadrukt dat het probleem hem aan het hart gaat, maar wil het probleem anders aanpakken.

Duidelijkere communicatie en naleving

Naar aanleiding van de motie liet voormalig staatssecretaris Sander Dekker (VDD) onderzoeken of de regelgeving voor de vrijwillige ouderbijdrage aangepast moest worden. Minister Slob concludeert dat de wet op dit moment al duidelijk is over de voorwaarden van de bijdrage. Hij stelt dat de oplossing voor het probleem zit in nemen het van maatregelen om de regelgeving beter te handhaven.

Ten eerste wil de minister scholen en ouderraden vragen meer aandacht te besteden aan de regels voor de vrijwillige ouderbijdrage. Ook zal de Onderwijsinspectie de regels voor de bijdrage strenger gaan handhaven. Daarnaast wil Slob met gedragsregels komen om te voorkomen dat kinderen worden uitgesloten van deelname aan schoolreisjes en gezamenlijke vieringen als kerstdiners.

GroenLinks en SP zijn bezig met een wet die het verbiedt kinderen uit te sluiten van activiteiten op school als hun ouders de vrijwillige bijdrage niet kunnen betalen. In het persbericht schrijven de partijen dat ouders die de bijdrage niet kunnen betalen onder druk worden gezet.