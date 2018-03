Na Wilders weigert ook Baudet debat

De rechtse populisten hebben zich teruggetrokken uit het radiodebat van de NOS. En het kabinet wil - volgens het CPB te - veel uitgeven, maar het is onduidelijk waar de investeringen in politie en infrastructuur blijven.

DEBATANGST I: Geert Wilders zegde het NOS-radiodebat van komende vrijdag af, vlak nadat hij bij de loting was ingedeeld met CDA en PvdD. Naar eigen zeggen omdat hij “nooit meedoet aan radio-onzin van de NOS”. Dat was hij dan even vergeten tegen Kamerlid Léon de Jong te zeggen, die was braaf bij de omroep langsgegaan voor de loting. Gisteren meldde ook Thierry Baudet zich af, nadat één van zijn tegenstanders de stelling “voor discriminatie is geen plek in onze gemeenten” had ingebracht. De boosdoener, Alexander Pechtold, zou er alleen op uit zijn om hem te “demoniseren”. Baudet - die vorig jaar nog een uitnodiging van de NOS probeerde af te dwingen - wil niet worden aangevallen met “tot in den treure uit de context gehaalde citaten van jaren geleden”. Dat klinkt net zo onnozel over het debat als Pechtold over Instagram.

Debatangst II: Er zijn meer terugtrekkers bij de PVV. Nadat de lijsttrekker in Rotterdam binnen 24 uur werd afgevoerd toen er racistische teksten van hem opdoken, trekt nu de lijsttrekker uit Hengelo zich terug. Jordi Rietman noemt de “heftige reacties en emoties” van zijn familie op het lijsttrekkerschap en een recent interview in Tubantia als reden. De Twentse krant zelf schrijft dat al tijdens dat interview bleek dat Rietman zich gedwongen voelde te pleiten voor de sluiting van een moskee en een islamitische school, zonder dat hij er echt achter leek te staan. Voor zijn familie kon Rietmans PVV-affiniteit geen verrassing zijn. Rietman is woordvoerder van de Statenfractie in Overijssel en zijn moeder staat op nummer 6 (na zijn vertrek op 5) van de kandidatenlijst in Hengelo. De eerste daad van Rietmans vervanger, Jeanet Nijhof, was het afzeggen van het lokale lijsttrekkersdebat. Bij een officieuze Forum-meelifter in Eindhoven moet ondertussen de voorman weg omdat hij een strafblad heeft vanwege stalking, mishandeling en bedreiging van zijn exen.

CIJFERANGST: Mooie cijfers van het Centraal Planbureau gisteren, met lage werkloosheid en stijgende lonen. Maar die gingen gepaard met een dubbele waarschuwing van CPB-directeur Laura van Geest. Zij bekritiseert de sterke fixatie van politici en beleidsmakers op de zogeheten koopkrachtplaatjes en sturing tot “achter de komma”. En ze kraakt het regeerakkoord, waarin de coalitie ervoor kiest om in deze hoogconjunctuur de economie verder, procyclisch, op te jagen. Met alle gevolgen van dien als het - binnenkort - weer economisch tegen zit. “Tussen nu en het eind van deze kabinetsperiode zou er weleens een omwenteling kunnen komen”, aldus Van Geest.

GELDTEKORT: Ondertussen vragen allerlei instanties zich af waar al dat beloofde geld van het kabinet blijft. Verslaggever Philip de Witt Wijnen volgt verschillende ‘potjes’ uit het regeerakkoord en het blijkt heel vaag hoe en wanneer de eerste 100 miljoen extra voor de politie gespendeerd worden. Bovendien kan het kabinet alle beloofde investeringen in infrastructuur helemaal niet betalen. De beschikbare 2 miljard euro is bij lange na niet voldoende om alle ambities waar te maken. Dat leidt nu al tot ruzie met de grote steden en vervoerders.

BUITEN HET BINNENHOF: Terwijl minister van Financiën Wopke Hoekstra een alliantie heeft gesloten met zeven zuinige noordelijke EU-lidstaatjes tegen de zuidelijke ‘spilzucht’, ligt opnieuw Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker onder vuur. Dit keer om de bliksempromotie van secretaris-generaal Martin Selmayr, die Junckers begrotingsoffensief moet leiden. Ook verderop in Brussel wordt gesteggeld: over het opschroeven van de Defensie-ambities botst de EU met de NAVO.

QUOTE VAN DE DAG:

“Geen carnavalstype.”

Plaatselijk CDA-lijsttrekker Huib van Olden legt in Trouw uit waarom partijleider Sybrand Buma geen stemmenkanon is in ‘s-Hertogenbosch. Voor die campagne worden ministers Hugo de Jonge en Wopke Hoekstra ingezet.