Met principes van zijn partij heeft Trump niets te maken

Toen president Trump in januari opeens afspraken met Democraten wilde maken over de redding van een groep migranten die hun gedoogstatus dreigden kwijt te raken, de ‘dreamers’, praatten de Republikeinen hem om. Er kwam geen wet om de dreamers te beschermen.

Toen Trump vorige week opeens begon over maatregelen ter beperking van wapenbezit, bracht een topman van de NRA hem een bezoekje, waarna men de president niet meer over het onderwerp hoorde.

Maar ditmaal is de beer los. Tot afgrijzen van het Republikeinse establishment, houdt Trump al een week voet bij stuk, sinds hij afgelopen donderdag een stormloop op de mondiale vrijhandel begon met zijn aankondiging invoertarieven van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium te willen heffen. Met bezoeken aan het Oval Office en interviews op tv-zenders die de president bekijkt, proberen Congresleden Trump te bewegen zijn voorstel, dat volstrekt indruist tegen de vrijhandelsdoctrines in het hart van de partij, terug te trekken – of dan tenminste zó toe te spitsen dat staalproducerende bondgenoten als Canada en de EU er niet onder lijden.

Het resultaat? Trump deed er dinsdag nog een schepje bovenop en zijn economisch topadviseur Gary Cohn, bondgenoot in het Oval Office van de Republikeinen in het Congres, besloot te vertrekken.

Daarmee lijkt het pragmatische pact dat Trump en de Republikeinen in December bezegelden met hun belastingwet, op breken te staan. Paul Ryan, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, verklaarde ‘extreem bezorgd’ te zijn. Republikeinse Senatoren noemden het voornemen „een enorme fout”, „rampzalig” en „iets voor een linkse regering”. „Een affront jegens economische vrijheid” voegden conservatieve politieke actiegroepen van invloedrijke geldschieters als de oliemiljardairs Charles en David Koch eraan toe.

'Amerikaanse consument gestraft'

Senator Lindsey Graham, afkomstig uit South Carolina, waar een grote BMW-fabriek staat die baat heeft bij goedkoop staal, richtte zich zondag op CBS schijnbaar direct tot Trump en vroeg hem „uw voorstel te heroverwegen”. „China is aan de winnende, en wij aan de verliezende hand met dit tarievenstelsel. U laat China lopen. U straft de Amerikaanse consument en onze bondgenoten.”

Trump zei dinsdag dat hij zijn handelstarieven zou doorvoeren, maar „met liefde”. Hij zei ook dat hij voor Mexico en Canada misschien een uitzondering zou maken, mits deze landen akkoord zouden gaan met voor de VS gunstige voorwaarden in de onderhandelingen over het NAFTA-vrijhandelsakkoord.

Toch lijkt de kans klein dat Trump daadwerkelijk op zijn voornemen terugkomt. Want met het vertrek van Gary Cohn is de handelsoorlog ín het Oval Office gewonnen door het protectionistische kamp: Trumps handelsadviseur Peter Navarro heeft vrij spel gekregen. In Washington wordt daarnaast rekening gehouden met een verdere ‘brain-drain’ van vermeend matigende krachten in het Oval Office, omdat ook stafchef John Kelly en nationale veiligheidsadviseur H.R. McMaster zouden overwegen op te stappen.

Ondertussen gaat Trump zaterdag naar Pennsylvania, officieel om Rick Saccone te steunen, de Republikeinse kandidaat in de race om een zetel in het Huis. Maar Trump wil zich in Pennsylvania ook wentelen in het gejuich van staalarbeiders uit die staat, de bevestiging van de juistheid van zijn koers die hij steeds zoekt.

Maar voor de Republikeinen is het onmogelijk om Trump op dit punt tegemoet te komen. Niet alleen is vrijhandel geloofsartikel nummer één voor de vrijemarktconservatieven die de top van de partij en de bijbehorende donorklasse vormen, ook zijn in november de tussentijdse Congresverkiezingen.

De blije verrassing van de belastingverlagingen moest dan de Republikeinse kiezer naar de stembus lokken, zo was de strategie. Nu dreigen de gevolgen van Trumps aanstaande maatregel, zoals hogere prijzen en banenverlies in staal- en aluminiumverwerkende sectoren (van de auto-industrie- tot de bierblikjesbranche), dit door Paul Ryan zorgvuldig uitgekiende effect teniet te doen. Wellicht zal Europa zelfs terugslaan met embargo’s op whiskey uit Kentucky, de thuisstaat van senaatsvoorzitter Mitch McConnell, en Harley Davidsons uit swingstate Wisconsin, waar Paul Ryan vandaan komt.

Rampscenario vermijden

In theorie kan het Congres Trump tegenhouden. Weliswaar heeft dit afgelopen decennia veel macht over vrijhandel bij wet aan de president gedelegeerd, maar het zou hiervan met een snelle wet wat kunnen terugharken. Alleen: om een veto van Trump die hierop weer zou kunnen volgen teniet te doen, is een supermeerderheid van tweederde nodig in het Huis en de Senaat, en het is onwaarschijnlijk dat de Republikeinen die bijeen zouden krijgen op een zo polariserend dossier als vrijhandel (sommige Democraten zijn voor Trumps invoerheffingen).

En dus blijven de Republikeinen proberen het rampscenario te vermijden – een frontale botsing tussen president en partij in een verkiezingsjaar. Ze proberen Trump naar het compromis te duwen van „meer chirurgische” maatregelen die „geen onbedoelde gevolgen” hebben. Hij had er vandaag wederom bij Trump op aangedrongen, aldus Paul Ryan dinsdag.