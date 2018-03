Meer xtc-resten in rioolwater Amsterdam

Het Amsterdamse rioolwater bevat steeds meer resten van xtc. Dat bleek woensdag uit cijfers van wateronderzoeksinstituut KWR in opdracht van het Europese Agentschap voor Drugs en Drugsverslaving. Het Nederlandse rioolwater bevat bovendien de hoogste concentratie xtc van heel Europa.

Tussen 2011 en 2017 werd er steeds meer xtc in het Amsterdamse rioolwater gevonden, aldus het waterinstituut. Deze stijging is deels toe te schrijven aan de toename van het mdma-gehalte per pil maar past ook in een bredere trend. De laatste jaren wordt steeds meer xtc gebruikt, stelt het Trimbos Instituut, een kenniscentrum voor drugsonderzoek en verslavingszorg. Onderzoeker Daan van der Gouwe: “Onder jongeren is het vrij normaal dat er tijdens het uitgaan drugs wordt gebruikt.”

Ook vermoedt hij dat het toegenomen toerisme in Amsterdam een rol speelt. “Het zijn zeker niet alleen Amsterdammers die xtc gebruiken.” In Utrecht zijn de gevonden resten sinds 2011 ongeveer stabiel, blijkt uit de metingen.

Cocaïnegebruik in Nederland is de afgelopen zeven jaar stabiel, blijkt uit het onderzoek. In Amsterdam wordt, vergeleken met de andere onderzochte Nederlandse steden, de meeste cocaïne gebruikt. Ook Europees gezien wordt in Amsterdam relatief veel cocaïne gebruikt. De hoogste hoeveelheid cocaïneresten in het rioolwater werd gevonden in West- en Zuid-Europese steden, naast Amsterdam bijvoorbeeld Bristol, Barcelona en Zürich. In de meeste Oost-Europese steden werden nauwelijks cocaïneresten gevonden, aldus de Europese organisatie.

Het Trimbos Instituut plaatst wel een kanttekening bij het onderzoek. De meetmethode maakt geen onderscheid tussen xtc-resten uit dumpingen en resten uit het gebruik. Voor cocaïne kan dat onderscheid wel worden gemaakt.

Het KWR onderzoekt sinds 2011 het rioolwater in Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. Voor het Europese onderzoek analyseerden onderzoekers watermonsters in bijna zestig steden in Europa. Deze monsters werden verzameld tijdens één week in maart.